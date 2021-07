Zakelijk elektrisch leasen wordt steeds interessanter

Meer laadpalen en een hogere actieradius

De groei van het aantal mensen dat kiest voor zakelijk elektrisch leasen zie je ook nadrukkelijk terug in de groei van het aantal laadpunten, en dat in zowel binnen- als buitenland. Het wordt dus steeds gemakkelijker om je auto op te laden, ook als je onderweg bent. Dat opladen gaat bovendien steeds sneller. Ook de actieradius van de elektrische auto is gegroeid. En ook dat maakt het aantrekkelijker om te kiezen voor zakelijk elektrisch leasen.

Ook nu heb je verschillende leasevormen

Veel automerken kondigen ook nu alweer nieuwe elektrische modellen aan waardoor het aanbod voor de zakelijke elektrische leaser steeds groter wordt. Door elektrisch te rijden, rijd je duurzaam en net als voor een auto op brandstof geldt dat je voor een vast bedrag per maand de weg op kunt. Ook wat betreft het leasen van een elektrische auto heb je verschillende leasevormen. Zo kun je kiezen voor full operational lease, short lease of flexible lease. Elektrisch leasen wordt ook voor bedrijven steeds toegankelijker zo.

Meer dan voldoende aanbod

Kijken we naar het aanbod, dan kan de conclusie getrokken worden dat er ook als je zakelijk elektrisch wilt leasen meer dan voldoende aanbod is. Populair zijn de Audi e-tron Quattro, de SEAT Mii Electric en de Volkswagen e-Golf. Van groot naar klein en compact; het is er tegenwoordig ook allemaal in elektrische uitvoering voor zakelijke lease.

Ook fiscale voordelen

Elektrisch leasen biedt ook de nodige voordelen. Zo wordt er geen BPM berekend als je elektrisch leaset en je betaalt al evenmin motorrijtuigenbelasting. Natuurlijk bespaar je op brandstofkosten en kun je als je kiest voor zakelijk elektrisch leasen een beroep doen op de Milieu-investeringsaftrek. Elektrische auto’s zijn vaak voordeliger in onderhoud en kies je voor financial lease, dan is de rente fiscaal aftrekbaar. Dat een elektrische auto minder onderhoud nodig heeft, is gunstig voor het leasetarief. Een elektrische auto heeft gemiddeld genomen elke keer minder bewegende onderdelen afgezet tegen een reguliere auto. Daarmee is het feit dat minder onderhoud noodzakelijk is meteen verklaard.

Installatie van een laadpaal

Overigens is een 100 procent elektrische auto vanaf 2020 volledig aftrekbaar. Dit is ook het geval voor de plug-in hybrides met een voldoende grote batterij afgezet tegen het gewicht van de auto. Bovendien mag sprake zijn van een maximale CO2-uitstoot van 50 gram. Overigens zijn de aanleg en de installatie van de laadpaal ook fiscaal aftrekbaar. Conclusie? Dat is dat zakelijk elektrisch leasen ook voor jou best eens een interessante optie zou kunnen zijn.