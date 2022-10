Van de technisch identieke BMW X1 verscheen voor het eerst een elektrische versie, de iX1. Dat er naast een gewone BMW X2 ook een elektrische BMW iX2 komt, is dus Cruijffiaans logisch.



De BMW X1 en X2 zijn als een rijdende Tim en Tom Coronel met logo: ze rollen uit dezelfde fabriek in het Duitse Regensburg en hebben grotendeels dezelfde motoren. In juni verscheen de derde generatie van de BMW X1, en dus is het allerminst vreemd dat er ook een nieuwe X2 aankomt. En laat onze spionagefotograaf die nou gespot hebben op een bewolkte herfstdag, terwijl hij op een vrachtwagen werd geladen.



BMW X2 wordt een kleine BMW X4



Waar de BMW X1 vooral een degelijke gezinsauto is, mag de X2 de Casanova uithangen. Hij is minder praktisch en oogt sportiever. De X1 is al aan zijn derde generatie toe en bestaat sinds 2011, maar de X2 werd pas in 2017 geïntroduceerd en stond in 2018 in de Nederlandse en Belgische showroom.



Wat weten we over de nieuwe BMW X2? In elk geval dat-ie in 2023 in productie gaat en dat hij waarschijnlijk pas begin 2024 bij de dealer te zien is. Verrassend is dat de BMW X2 een volledig nieuwe vormgeving krijgt, eigenlijk lijkt het meer een kleine BMW X4. Wie hoopt dat BMW zijn oude streken niet verliest en de X2 als achterwielaandrijver aanbiedt, moeten we teleurstellen. De minst krachtige versies van de X2 hebben 'gewoon' voorwielaandrijving. de krachtiger varianten zijn er ook als 4WD. Ook het vermelden waard: voor het eerst komt er een elektrische iX2.



BMW X2 plug-in hybride



BMW kiest er bij de X1 en X2 voor om de elektrische en de niet-elektrische modellen op hetzelfde platform uit te brengen. We durven wel om een halve liter bier en een Lederhosen te verwedden dat de X2 dezelfde motoren krijgt als de X1. Dat betekent dat de koper de hik krijgt van de keuzestress, want die kan kiezen uit een versie met benzinemotor, een diesel, een plug-in hybride én dus de volledig elektrische iX2. De motoren variëren in vermogen van 136 pk (sDrive18i) tot 326 pk (xDrive30e).

Elektrische BMW iX2: actieradius



De specs van de BMW iX2 zullen waarschijnlijk niet afwijken van die van de iX1. Dat betekent dat hij twee elektromotoren heeft, die samen 313 pk leveren. De actieradius is 438 kilometer. Stoplichtsprintje trekken? Geen probleem, in 5,7 seconden zit je op 100 km/h, terwijl de topsnelheid is begrensd op 180 km/h.