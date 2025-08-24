Auto’s van dit automerk zijn al uitverkocht tot 2029

Nieuws

Veel automerken hebben het lastig om hun modellen aan de man te brengen, maar Bugatti is daar zeker niet een van. Sterker nog: auto’s van het hypercarmerk zijn al uitverkocht tot 2029 …

Veel autofabrikanten hebben het momenteel zwaar. Zo boekte Stellantis in de eerste helft van 2025 een verlies van 2,3 miljard euro en daalde de Europese verkoop in juni met 12,3 procent. Ook Tesla kreeg klappen, met wereldwijd een verkoopdaling van 13 procent en zelfs 33 procent in Europa. Zelfs luxemerken als Porsche, Mercedes-Benz en BMW kampen met tegenvallende cijfers, met name door een flinke terugval in de Chinese markt.

Uitverkocht tot 2029

Hoe anders is dat bij Bugatti. Klanten die een nieuwe auto van het merk willen, zullen niet alleen enorm welgesteld moeten zijn, ook moeten ze een engelengeduld hebben. De orderboeken bij Bugatti zijn namelijk al gevuld tot 2029.

Dat laat Frank Heyl weten in gesprek met Carbuzz. De designchef van het merk laat weten dat alle auto’s die het merk de komende vier jaar gaat bouwen al vergeven zijn. Het gaat hierbij enkel om exemplaren van de Bugatti Tourbillon.

Bugatti Tourbillon specs

Mocht je het vergeten zijn: de Bugatti Tourbillon is de moeder aller supersportwagens. Met een V16-benzinemotor en 3 elektromotoren die goed zijn voor een gecombineerd vermogen van 1800 pk. Topsnelheid? 445 km/h. Tenminste, met een speciale sleutel. Anders rijdt de Bugatti Tourbillon 'maar' 380 km/h. Handig voor als je je auto uitleent aan je dochter die net haar rijbewijs heeft ...

Een dergelijke topsnelheid is op aarde nergens haalbaar, tenzij je op de zoutvlakte van Utah woont, maar geinig is het wel. Van 0 naar 100 km/h is in 2 tellen gepiept. De vanafprijs van deze hypercar? Prijzen starten bij 4 miljoen euro, maar kunnen door opties nog veel verder oplopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Équipe Pur Sang-pakket. Daarmee krijgt de Tourbillon maar liefst 8 uitlaten (zie bericht hieronder).

Ondertussen ben je zelfs met 4 miljoen echter te laat. Je zult je miljoenen dus even op de bank moeten houden, of op zoek gaan naar een Bugatti-occasion …

Goede zaak voor Bugatti

Dat het model en daarmee ook het hele aanbod van Bugatti de komende vier jaar is uitverkocht, is volgens Heyl goed nieuws. Het zorgt voor rust en financiële stabiliteit, iets wat in de huidige industrie zeldzaam is. Bugatti kan de komende jaren in alle rust de tot 250 exemplaren gelimiteerde Tourbillon bouwen, en tegelijkertijd nadenken over wat er na het model moet komen.