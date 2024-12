Je gelooft nooit hoeveel Bugatti-kopers uitgeven aan extra opties

Nieuws

Een Bugatti is al niet goedkoop, maar met het basisbedrag ben je nog lang niet klaar. De optielijst is eindeloos en vooral enorm prijzig. Bugatti-klanten kleden hun auto aan met opties voor bedragen waarvoor je een Rolls-Royce koopt.

Zit je stevig op je stoel? Dat is ook wel nodig, want anders val je er spontaan vanaf bij het horen van het gemiddelde bedrag dat Bugatti-kopers uitgeven aan opties voor hun auto.

Zoveel geven Bugatti-klanten uit

Mate Rimac vertelt aan het Britse Top Gear dat het van origine Franse supercarmerk met elke individuele klant nauw samenwerkt om een unieke auto te produceren. Een geheugensteuntje: Mate Rimac is de oprichter en CEO van de Rimac-groep, die naast het automerk Rimac inmiddels ook Bugatti in zijn portefeuille heeft. Dat wil zeggen: grotendeels, de rest is in handen van Porsche. Rimac ken je van de Rimac Nevera, een elektrische supercar met 1914 pk.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Die personalisatie gaat ver: volgens Rimac lopen de kosten van de opties gemiddeld op tot een half miljoen euro per klant. Waar dit geld in gaat zitten? Optielijsten van het merk vind je niet zomaar op hun website, maar in uitgelekte documenten vinden we onder andere peperdure lak (210.000 euro), een kostbaar panoramadak (59.000 euro) en prijzige comfort-stoelen (12.000 euro).

Voor de gemiddelde prijs aan Bugatti-opties koop je zomaar twee Porsche 911 Carrera 4 GTS’en of een Lamborghini Huracan. En ook de Bentley-dealer zal je niet wegsturen; alle modellen van het Britse merk kosten minder dan 500.000 euro.

Bugatti Tourbillon (1800 pk) komt eraan

Maar voor Bugatti zijn bedragen met vijf of zes nullen dagelijkse kost. Niet zo vreemd als je auto’s bouwt die meerdere miljoenen euro’s kosten. De exacte prijs van een Chiron krijg je alleen op aanvraag, net als van zijn opvolger Tourbillon (1800 pk, verwacht in 2026).

Sowieso is niet veel te gek voor het merk. Recentelijk brak Bugatti een record: de Bugatti Mistral bereikte tijdens een test een snelheid van 453 km/h (zie foto's hierboven), waarmee het tot snelste open auto ter wereld is gekroond.

En daar blijft het niet bij. Volgens Rimac is het volgende doel om met een Bugatti 500 km/h te halen. Om dit mogelijk te maken moeten speciale banden worden ontwikkeld. De Kroatische CEO is hiervoor al in gesprek met Michelin. Ook moet er een plek worden gevonden waar je veilig dit soort snelheden kunt bereiken. Voorlopig zijn er dus nog genoeg vraagtekens, maar een gebrek aan ambitie kun je Bugatti niet verwijten.