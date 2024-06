Nieuws

De Bugatti Tourbillon kost 3,8 miljoen euro. Daarvoor krijg je 1800 pk, een topsnelheid van 445 km/h en ... analoge klokken. En dat is niet enige waarmee de Bugatti Tourbillon je tientallen jaren terug in de tijd slingert.

Voordat je aan het rekenen slaat: de genoemde prijs van 3,8 miljoen euro is exclusief belastingen. Bugatti bouwt 250 exemplaren van de Bugatti Tourbillon (met de hand) en pas als je andere Bugatti voor de deur hebt staan, kom je waarschijnlijk in aanmerking om er een aan te schaffen.

De Bugatti Tourbillon is de moeder aller supersportwagens. Met een V16-benzinemotor en 3 elektromotoren die goed zijn voor een gecombineerd vermogen van 1800 pk. Topsnelheid? 445 km/h. Tenminste, met een speciale sleutel. Anders rijdt de Bugatti Tourbillon 'maar' 380 km/h. Handig voor als je je auto uitleent aan je dochter die net haar rijbewijs heeft ...

Een dergelijke topsnelheid is op aarde nergens haalbaar, tenzij je op de zoutvlakte van Utah woont, maar geinig is het wel. Van 0 naar 100 km/h is in 2 tellen gepiept.

Afscheid van W16-motor

Met de V16 neemt Bugatti na 20 jaar overigens afscheid van de befaamde W16-motor van de Bugatti Veyron en Chiron. Wat ook anders dan anders is: de modelnaam. Veyron en Chiron waren coureurs en Tourbillon is dat niet. Dat is een speciaal mechaniek om de invloed van de zwaartekracht op een mechanisch uurwerk te verminderen. Dat wisten wij niet, maar Wikipedia wel. Wat dit met de Bugatti te maken heeft, lees je verderop.

De Bugatti Tourbillon is zover wij weten de snelste plug-in hybride auto op de wereld. De batterij heeft een capaciteit van 25 kWh en geeft een actieradius van iets meer dan 60 kilometer. Daarmee kun je 30 keer over de 2 kilometer lange boulevard van Cannes cruisen. De boordspanning bedraagt 800 volt, net als bij de goedkopere Porsche Taycan en de Lotus Eletre, maar ook de véél goedkopere Kia EV6.

De Bugatti Tourbillon vinden wij erg op de Bugatti Chiron lijken, maar de inspiratie voor het design komt vooral van de Type 57SC Atlantic, de Type 35 en de Type 41 Royale, zegt Bugatti zelf.

Old school: analoge klokken

Dan het interieur. Dat is voorzien van de fraaiste materialen, maar wat vooral opvalt, is dat een digitaal instrumentarium ontbreekt. In plaats daarvan krijg je analoge klokken, net als de eerdergenoemde klassieke Bugatti-modellen.

Toegegeven: die klokken, die uit meer dan 600 onderdeeltjes bestaan, zijn ware kunstwerken en gemaakt met behulp van Zwitserse horlogemakers. Maar helemaal geen digitale meters vinden we toch een beetje sneu als je 3,8 miljoen voor een auto moet neerleggen.

Als je de interieurfoto's bekijkt, zie je ook geen centraal scherm. Dat is een overeenkomst met de goedkoopste Citroën C3, want ook die moet het zonder eigen display doen. Maar die kost dan ook nog geen 25.000 euro.

Wel heeft de Bugatti Tourbillon een klein scherm. Dat komt tevoorschijn zodra je de achteruit van de 8-trapsautomaat inschakelt. Zo kun je tenminste zien wat er achter de enorme diffuser gebeurt. Al is ons niet helemaal duidelijk waar het schermpje verstopt zit, als je het niet gebruikt. Je mag toch hopen dat je het niet zelf bovenop het dasboard moet vastklikken ... Je kunt het schermpje ook zelf oproepen en je telefoon eraan koppelen.

Citroën was eerder

Er is nog iets wat de peperdure Bugatti Tourbillon gemeen heeft met een goedkope Citroën, namelijk het stuurwiel. De naaf hiervan blijft altijd op zijn plek, hoe hard je ook aan het stuur draait. Zo'n gefixeerde stuurnaaf had de eerste generatie Citroën C4 ook. En die zwevende middenconsole kennen we ook allang - van de Volvo S40/V50 uit 2004.

Mocht je desondanks bijna 4 miljoen euro willen uitgeven aan één auto, weet dan dat de eerste leveringen van de Bugatti Tourbillon pas in 2026 beginnen. Tot die tijd kun je je onderaan dit bericht verlekkeren aan meer foto's van de nieuwe supercar.