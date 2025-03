Je raadt nooit hoeveel uitlaten deze peperdure supercar heeft

Nieuws

De Bugatti Tourbillon is van zichzelf al een krankzinnige sportwagen. Maar met een speciaal optiepakket is-ie helemaal van de pot gerukt. Het hoogtepunt? Het aantal uitlaten. Tel met ons mee ...

Het gaat om het Équipe Pur Sang-pakket dat de ongetwijfeld welvarende klanten van de Tourbillon kunnen aanvinken. Dit pakket omvat onder andere een nieuwe frontsplitter, een nieuwe achterdiffuser en een op maat gemaakte nieuwe achtervleugel met kleine eindplaten die de machtige Tourbillon meer stabiliteit geven bij het nemen van snelle bochten. Oh ja, en een bijzonder uitlaatsysteem met niet slechts vier en ook geen zes, maar liefst acht (!) uitlaatpijpen.

Van een ander kaliber

Bizar? Misschien, maar het past wel bij het Franse hypercarmerk. Zowel Bugatti zelf als de klanten zijn van een ander kaliber. Eerder schreven we al over het bedrag dat de gemiddelde Bugatti-koper uitgeeft aan extra opties. CEO Mate Rimac beraamde dit op zo’n half miljoen euro ... per klant!

Waar dit geld in gaat zitten? Optielijsten van het merk vind je niet zomaar op de Bugatti-website, maar in uitgelekte documenten vinden we onder andere peperdure lak (210.000 euro), een kostbaar panoramadak (59.000 euro) en prijzige comfort-stoelen (12.000 euro).

Meer verhalen als dit lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bugatti Tourbillon prijs en specificaties

En dan zijn de auto’s zelf ook niet bepaald koopjes. De nieuwe Tourbillon heeft een basisprijs van 3,8 miljoen euro. Voordat je aan het rekenen slaat: dat is exclusief belastingen. Bugatti bouwt 250 exemplaren van de Bugatti Tourbillon (met de hand) en pas als je een andere Bugatti voor de deur hebt staan, kom je waarschijnlijk in aanmerking om er een aan te schaffen.

Maar daar krijg je dan ook wel wat voor. De Bugatti Tourbillon is de moeder aller hypercars. Met een V16-benzinemotor en 3 elektromotoren die goed zijn voor een gecombineerd vermogen van 1800 pk. Topsnelheid? 445 km/h. Tenminste, met een speciale sleutel. Anders rijdt de Bugatti Tourbillon 'maar' 380 km/h. Handig als je je auto uitleent aan je dochter die net haar rijbewijs heeft ...

Een dergelijke topsnelheid is op aarde nergens haalbaar, tenzij je op de zoutvlakte van Utah woont, maar geinig is het wel. Van 0 naar 100 km/h is in 2 tellen gepiept.