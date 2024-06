Dit automerk blijft ook na 2035 benzineauto’s bouwen: “Staat nergens dat dit niet mag”

Nieuws

Bugatti gelooft niet in de ban van auto’s met een verbrandingsmotor na 2035, zoals Europa voor ogen heeft. Het supercarmerk is van plan om ‘gewoon’ auto’s op benzine te blijven bouwen en is bereid daar ver voor te gaan ...



De Kroatische ondernemer Mate Rimac is degene die dwarsligt. Volgens Auto Express heeft hij tijdens een autobijeenkomst in Londen laten weten dat hij de verbrandingsmotor nog lang niet afgeschreven heeft. Een klein geheugensteuntje: Mate Rimac is de oprichter en CEO van de Rimac-groep, die naast het automerk Rimac inmiddels ook Bugatti in zijn portefeuille heeft. Dat wil zeggen: grotendeels, de rest is in handen van Porsche. Rimac ken je waarschijnlijk van de Rimac Nevera, een elektrische supercar met 1914 pk.

Meer nieuws als dit lezen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook benzinemotoren na 2035

Rimac verklaart dat Bugatti toekomst ziet in zijn benzinemotoren: “Ik zie geen enkele reden om ze niet na 2035 te maken, we hebben een compleet nieuwe benzinemotor ontwikkeld en willen die een tijdje gebruiken”, aldus de CEO.

Rimac interpreteert de aankomende EU-wet anders dan we tot nu toe gewend zijn. “Ik heb de regelgeving gelezen en ik zie geen reden waarom het onmogelijk zou zijn. De media zeggen dat auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 verboden zijn, maar als je de kleine lettertjes leest, staat dat feitelijk nergens. Je kunt ze nog steeds bouwen, al kun je wel sancties krijgen.”

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Privé-tankstations

Bugatti zou de sancties kunnen doorberekenen in de prijs van hun auto’s, omdat de clientèle van het merk vermogend genoeg is. Het is zelfs bereid nog veel verder te gaan om de verbrandingsmotor ook na 2035 mogelijk te maken: “We zouden zelfs speciale Bugatti-tankstations kunnen maken voor de huizen van kopers, waar ze synthetische brandstoffen (e-fuels) kunnen tanken.”

Opvolger van de Bugatti Chiron

Het lijkt erop alsof ze bij Bugatti de trend van downsizen hebben gemist, want het merk gaat zijn bekende W16-motor vervangen door een compleet nieuw ontwikkelde V16. Met opnieuw 16 cilinders dus. De eerste auto die deze nieuwe motor gaat gebruiken, is de opvolger van de Bugatti Chiron, die op 20 juni 2024 wordt onthuld.

Verder is er nog niet veel bekend over het nieuwe model, maar als de opvolger in de buurt komt van de uitzwaaiende Bugatti Chiron, wordt het ongetwijfeld een van de snelste auto’s op aarde. De Chiron heeft een W16-motor met 4 turbo’s en een krankzinnig vermogen van 1500 pk en 1600 Nm koppel.