De Hyundai die iedereen vergeten is, krijgt een nieuwe kans op succes

"Herinnert u zich deze nog?" Dat was in een ver verleden een bekende radiojingle. Tegenwoordig kun je hem ook afspelen voor de Hyundai Bayon. Een facelift moet ervoor zorgen dat de CUV weer volop in de belangstelling komt.

CUV? Wat is dat nu weer? De afkorting staat voor Crossover Utility Vehicle en slaat dus op de Hyundai Bayon. In 2023 werden 991 nieuwe exemplaren geregistreerd. Hiermee is het de op twee na minst populaire Hyundai. Alleen de Hyundai i30 en de Hyundai Santa Fe deden het nog minder (506 respectievelijk 602 registraties).

Veel consumenten zijn de Bayon vergeten of willen hem simpelweg niet. Dat Hyundai de modelnaam officieel met hoofdletters schrijft, heeft niet geholpen. Tijd voor een facelift!

Ons geheugen is ook niet meer wat het geweest is. We moesten een plaatje van de uitgaande Bayon erbij pakken om de verschillen met de nieuwe Hyundai Bayon te zien. Wat vooral opvalt, is de seamless horizon lamp aan de voorzijde. Weliswaar een vermoeiende marketingterm voor iets simpels als een lichtstrip, maar het moet gezegd worden: het staat hem goed. De Bayon lijkt nu meer op de Hyundai Kona, een model dat wel succesvol is.



De voor- en achterbumper zijn opnieuw ontworpen en de crossover staat op 16-inch wielen met een fris design. De verticale achterlichten waren er al, evenals de rode strip die ze met elkaar verbindt. Die geeft overigens geen licht zoals wel het geval is bij de ledstrip op de neus.

Geen gloeilampjes meer

In het interieur is veel bij het oude gebleven. Een 4,2 inch digitaal instrumentarium is standaard. Tegen meerprijs maakt Hyundai hier een 10,25 inch exemplaar van dat er afhankelijk van de rijstand anders uitziet. Het centrale scherm (met standaard navigatie) heeft dezelfde maat. Met de nieuwe Hyundai Bayon hoef je minder vaak naar de dealer. Software-updates vinden namelijk voortaan over-the-air plaats. Verder heeft Hyundai de nog resterende gloeilampjes in het interieur vervangen door modernere ledverlichting.

Hyundai Bayon (2024) prijs

Wanneer de vernieuwde Hyundai Bayon op de markt komt, is nog niet bekend. Ook naar de prijzen is het nog gissen. De huidige Hyundai Bayon is leverbaar vanaf 25.995 euro. Daarvoor krijg je een mild hybride-auto (zonder stekker dus) met 100 pk. Die aandrijflijn zien we waarschijnlijk terug in zijn opvolger.

Wat betreft de nieuwe Hyundai Bayon kun je kiezen uit vier nieuwe carrosseriekleuren: lumen grey pearl, meta blue pearl, vibrant blue pearl en lucid lime metallic. Die laatste kleur neigt naar gifgroen en springt eruit. Maar of dat voldoende is om de CUV uit de vergetelheid te trekken, is nog maar de vraag.