14 weetjes over de benzinemotor waar alleen Mazda nog in gelooft

Eind jaren 60 leek de wankelmotor de motor van de toekomst, maar dat was van korte duur. Alleen Mazda bleef erin geloven … tot 2012, toen de RX-8 verdween. Maar de Mazda MX-30 R-EV laat zien dat de Japanners toch niet van hun geloof zijn gevallen. Alle reden om wat wankel-weetjes op te halen.

1. 'Ottomotor onnodig omslachtig'



Felix Wankel (1902-1988) is pas 17 jaar wanneer hij bedenkt dat de op- en neergaande beweging van zuigers en drijfstangen in een traditionele viertaktmotor - ook wel ottomotor genoemd - onnodig omslachtig is. Vooral omdat die aan de krukas weer moet worden omgezet in een draaiende beweging.



2. Alleen draaien



Een motor die zijn vier werkingsfasen draaiend zou doorlopen, leek Wankel efficiënter. Bovendien zou zo'n motor stukken compacter kunnen zijn en veel minder onderdelen bevatten. Wankel ging aan het werk …

Gekozen door Auto Review als Auto van het jaar 2023! Drive IONIQ 6 Stap direct in de IONIQ 6 die ultrasnel bijlaadt. Tot wel 100 km extra in slechts 5 minuten.

3. Samenwerking Felix Wankel en NSU



In de jaren 50 is de eerste eenschijfs wankelmotor operationeel. Dankzij Wankels contact met de ontwikkelingschef van motor- en autofabrikant NSU, kan de motor getest worden in NSU-racemotoren.



4. Eerste auto met wankelmotor



Na een duurtestfase in een omgebouwde NSU Prinz vonden Wankel en NSU de motor in 1957 gereed voor zijn marktdebuut in een auto. NSU monteerde een eenschijfs wankelmotor in de snelste versie van de Prinz Spider.



5. Autofabrikanten in de rij voor 'motor van de toekomst'



NSU en Felix Wankel sloten een overeenkomst, die inhield dat Wankel 40 procent van alle licentieovereenkomsten zou krijgen. Dat legde hem geen windeieren, want de autofabrikanten stonden in de rij voor zijn uitvinding - 'de motor van de toekomst'. Niet alleen Mazda, maar ook Mercedes, General Motors en Citroën.



6. NSU Ro 80 en Mazda Cosmo



De beroemdste auto met wankelmotor is ongetwijfeld de NSU Ro 80, die het in 1967 schopte tot Auto van het Jaar. Hij had een tweeschijfs wankelmotor, net als de Mazda Cosmo Sport uit hetzelfde jaar.

7. 30.000 km garantie



NSU gaf 30.000 km garantie op de motor van de Ro 80, een unicum in die tijd. Het kostte het bedrijf uiteindelijk de kop, want door haperende motorafdichtingen betaalde NSU zich blauw aan de garantiekosten.

8. Wankelmotor omgedoopt tot rotatiemotor



Mede vanwege de slechte naam die de wankelmotor door de Ro80 kreeg, doopte Mazda hem om tot 'rotatiemotor'.



9. Futuristische Mercedes met wankelmotor



Mercedes monteerde een wankelmotor in het studiemodel C111 (1969). Maar al in 1971 trok de fabrikant de stekker uit de ontwikkeling van de motor; het lukte simpelweg niet om hem meer dan 100.000 km te laten meegaan.







10. Citroën verliest miljoenen aan wankelproject



Citroën hield langer hoop dan Mercedes. Na een uitgebreide testfase met de M35 (een Ami 8 Coupé) nam het in 1973 de GS Birotor in productie. Er werden slechts 847 verkocht. Het mislukte wankelproject kostte Citroën vele miljoenen.

11. Lada's met wankelmotor voor politie en KGB



Zelfs Lada mengde zich in het wankel-gedruis en bouwde doodgewoon ogende modellen met tweeschijfs wankelmotor voor de politie en de KGB. De laatste wankel-Lada was een Samara die een topsnelheid van 190 km/h bereikte. In 2001 vonden ook de Russen het welletjes.



12. Twee miljoen Mazda's met rotatiemotor



Mazda hield het aanvankelijk vol tot 2012 en produceerde zo'n twee miljoen auto's met wankel- ... eh ... rotatiemotor. De laatste - tot de introductie van de MX-30 R-EV in 2023 - was de RX-8. Net als zijn moderne opvolger, had de vierdeurs sportwagen suicide doors achter.



13. Succesvolle RX-7



De meest succesvolle rotatie-Mazda was RX-7, waarvan drie generaties uitkwamen. De jongste editie (met dubbele turbo!) kende ook op het circuit de nodige successen.

14. Nederlandse motorfiets met wankelmotor



Het Nederlandse motormerk Van Veen kwam in 1977 met de OCR 1000. De wankelmotor van de peperdure machine was afkomstig van Comotor, een dochteronderneming van Audi-NSU en Citroën.