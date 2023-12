Met deze private lease aanbieding rijd je voordelig in een EV met enorme actieradius

Hoewel zijn design smaakgevoelig is, behoort de Hyundai Ioniq 6 qua techniek tot het neusje van de EV-zalm. Door een scherpe aanbieding uit onze private lease vergelijker is de volledig elektrische sedan met een indrukwekkende actieradius van ruim 600 kilometer al beschikbaar vanaf 569 euro per maand.

Met private lease rijd je in een gloednieuwe auto voor een vast maandbedrag. Hierin zitten kosten verwerkt zoals de verzekering en het onderhoud. Daarbij hoef je je met private lease geen zorgen te maken over de aankoop en de afschrijving van een auto. Enkel de stroomkosten komen nog erbij.

Vaak vind je in de vergelijker van Auto Review interessante private lease aanbiedingen, waardoor het maandbedrag nog scherper wordt. Momenteel is de Hyundai Ioniq 6 daar een goed voorbeeld van. De Connect-uitvoering van de aalgladde elektrische sedan is met zijn grote batterij van 77,4 kWh al beschikbaar vanaf 569 euro per maand. De Hyundai Ioniq 6 private lease je dan ook via de prijsvergelijker van Auto Review.



Hyundai Ioniq 6 77,4 Connect

Specificaties

Vermogen (pk) 229 Koppel (Nm) 350 Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,3 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 7,4 Accucapaciteit (kWh) 77,4 WLTP-actieradius (km) 614 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 230

De Hyundai Ioniq 6 is te omschrijven met behulp van een aantal plus- en minpunten:



Pluspunten

+Zuinig en efficiënt (fabrieksopgave: 14,3 kWh/100 km)

+Indrukwekkend snellaadvermogen en grote actieradius

+Zeker door aanbieding enorm voordelig in zijn klasse

+Meer dan genoeg beenruimte

Minpunten

-Hoofdruimte achterin houdt niet over

-Kleine achterklep niet heel praktisch, ook kofferbak niet ruim

-Instrumentarium verdwijnt deels achter de rand van het stuur



Hyundai Ioniq 6 Connect uitrusting

De aanbieding van de Hyundai Ioniq 6 is niet voor de instapper, maar voor de uitrusting genaamd Connect. Met deze uitgebreide versie krijg je standaard:

Adaptieve cruise control met stop & go functie

LED-verlichting rondom

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

Verwarmbare stoelen voor en achter

Verwarmbaar stuur

Warmtepomp, batterij verwarming & pre-conditioning

Head-up Display

18 inch lichtmetalen velgen

Privacy glass achter

Keyless entry en start

Sfeerverlichting

Lane departure-waarschuwing

Een 12,3 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Hyundai Ioniq 6 private lease

De Hyundai Ioniq 6 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 569,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Ioniq 6 private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen. Je vindt er bijvoorbeeld ook 5 EV’s met minimaal 600 kilometer actieradius.