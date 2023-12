Toyota’s nieuwe brandstofcel maakt waterstofauto’s veel goedkoper

Toyota blijft in waterstof geloven en komt in 2026 met een nieuwe brandstofcel. Deze derde generatie brandstofcel zorgt voor meer range en lagere prijzen. Maar er is één voorwaarde …

Toyota heeft twee personenauto’s op waterstof: de Toyota Mirai en de onlangs in Japan gelanceerde Crown. De huidige Mirai verscheen in 2020 en was de opvolger van het oermodel uit 2015. Op toyota.nl kun je deze waterstofauto gewoon configureren en bestellen.

Er waren twijfels of de huidige Mirai wel een opvolger zou krijgen, want de waterstofauto heeft niet het succes gebracht waarop was gehoopt. Dat zijn niet onze woorden, maar die van Toyota's Executive Vice President Hiroki Nakajima. Daarbij geeft Nakajima vooral de schuld aan het beperkte aantal waterstoftankstations.

Toyota blijft waterstofauto’s ontwikkelen

Die twijfels zijn weggenomen tijdens het Kenshiki Forum, Toyota’s uitgebreide perspresentatie waarbij wij in de zaal zitten en kwistig aantekeningen maken. De boodschap is duidelijk: Toyota ziet een unieke rol voor waterstof in het CO2-vrij maken van de Europese mobiliteit en blijft dan ook waterstofauto’s ontwikkelen zoals de Crown en Mirai.

Voor die nieuwe waterstofauto’s (maar ook bussen, vrachtwagens en boten) wordt de waterstoftechnologie verder ontwikkeld. In 2026 lanceert Toyota de derde generatie brandstofcelsystemen. Een handig pluspunt van het nieuwe systeem is meer range. Toyota zegt de actieradius op te rekken met 20 procent.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

50 procent kostenbesparing

Het belangrijkste gespreksonderwerp is echter de prijs. Toyota streeft naar schaalvoordeel, dus de kosten drukken door op grotere schaal te produceren. Op die manier worden de brandstofcel én de waterstofauto waar hij in ligt, veel goedkoper. Toyota komt zelfs met getallen – het lijkt wel een crowdfunding-campagne:

37 procent kostenbesparing bij 100.000 brandstofcellen

50 procent kostenbesparing bij 200.000 brandstofcellen

Dus als jij al je vrienden en familieleden overtuigt van rijden op waterstof, verkoopt Toyota zoveel brandstofcellen dat de prijzen van de auto’s omlaag kunnen. Hoe laag? Toyota ziet de batterij-elektrische auto als grote prijsconcurrent. Wat wil dat zeggen? Wij zien het zo: een Toyota Mirai kost nu 70 mille, maar een Hyundai Ioniq 6 heb je al vanaf 46 mille. De Mirai van de toekomst mag dus, als iedereen er een koopt, eigenlijk niet meer dan 50.000 euro kosten.

Blijf op de hoogte van Toyota's waterstof-avonturen met onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

En hoe zit het dan met het beperkte aantal waterstoftankstations, waar Nakajima het over had? Het Fit for 55-plan van de EU gaat ervoor zorgen dat je vanaf 2030 op alle doorgaande Europese wegen om de 200 kilometer waterstof kunt tanken.



Toyota Hilux op waterstof

Tijdens het Kenshiki Forum toont Toyota ook een prototype van een Toyota Hilux met brandstofcel. Daar is ook de foto boven dit bericht van. De pick-up op waterstof gebruikt techniek van de Mirai, maar er wordt natuurlijk al rekening gehouden met de nieuwe brandstofcel die in 2026 verschijnt.