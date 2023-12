Deze aanbieding maakt de Hyundai i10 een van de goedkoopste private lease auto’s

Door toenemende veiligheidseisen en krimpende marges verdwijnen er steeds meer betaalbare stadsauto’s. Gelukkig biedt Hyundai met de Hyundai i10 nog wel een compacte en voordelige auto aan. Met deze private lease aanbieding uit onze vergelijker is de i10 al vanaf 259 euro per maand beschikbaar!

Private lease biedt een hoop zekerheid en ontzorging. Je rijdt voor een vast bedrag per maand in een nieuwe auto en hebt op die manier een heel duidelijk overzicht van de kosten die je hebt aan je auto. In dit bedrag zijn namelijk vaste kosten als de wegenbelasting, verzekering, afschrijving en ook het onderhoud verwerkt. Je hoeft alleen nog maar te tanken.

Soms kun je via de private lease vergelijker van Auto Review profiteren van een aanbieding waardoor dit maandbedrag nog scherper dan normaal wordt. De Hyundai i10 is momenteel een van die aanbiedingen. De compacte stadsauto is door de aanbieding van 259 euro per maand een van de scherpste deals die beschikbaar is in de vergelijker. De Hyundai i10 private lease je dan ook via Auto Review.

Hyundai i10 in een notendop

Specificaties:

Vermogen (pk) 67 Koppel (Nm) 96 Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint (seconden) 15 Gewicht 899 Bagageruimte 252 Draaicirkel (meter) 9,7





Pluspunten Hyundai i10:

+ Verrassend volwassen rijeigenschappen

+ Ruim in zijn klasse

+ Uitgebreide veiligheidsuitrusting

+ Scherp geprijsd

Hyundai i10 Minpunten:

- Mede door gebrek aan turbo langzaam en futloos

- Standaard niet met 5 maar 4 zitplaatsen

- Lichte koppeling vereist gewenning

Hyundai i10 standaarduitrusting

De aanbieding is geldig voor drie versie van de Hyundai i10: de Comfort, Comfort Smart en Comfort Smart met 5 zitplaatsen. Vanaf de basisuitvoering bijt je al niet op een houtje:

Cruise control

LED-lichten dagrijverlichting

Airconditioning

Elektrisch bedienbare ramen voor

Remassistent

Botswaarschuwing

Lane departure-waarschuwing

8 inch digitaal instrumentarium

Hyundai i10 private lease

De Hyundai i10 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i10 private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen. Je vindt er bijvoorbeeld ook aanbiedingen voor de Ford Puma, Mini en Kia Ceed SW.