Private lease-aanbieding: wij vonden deze Kia Ceed SW voor 379 euro per maand

De stationwagon is de ideale gezinsauto. Neem bijvoorbeeld de Kia Ceed Sportswagon: met deze scherpe private lease-aanbieding rijd je al vanaf 379 euro per maand in zo'n alleskunner.



Soms kun je via de private lease-vergelijker van Auto Review profiteren van een super scherpe aanbieding. Zo is nu de Kia Ceed SW tijdelijk extra voordeliger. Vanaf 379 euro per maand rijd je in de DynamicLine-uitvoering en hieronder lees je wat je dan allemaal krijgt. De Kia Ceed private lease je via Auto Review.

Kia Ceed Sportswagon in een notendop

Specificaties:



Vermogen (pk) 120 Koppel (Nm) 172 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 0-100 sprint (seconden) 11,4 Gewicht (kg) 1235 Bagageruimte (liter) 625, maximaal 1694 Max. aanhangermassa (kg) 1000

De Kia Ceed Sportswagon is in een notendop te omschrijven door middel van een aantal pluspunten en minpunten:

Pluspunten:

+ Afwerking interieur is goed

+ Logische bediening

+ Grote bagageruimte voor zijn klasse (625 liter)

+ Comfortabel geveerd

Minpunten:

- In 11,4 seconden naar de honderd is bepaald niet snel

- Lange gezinnen willen nog meer hoofd- en beenruimte

- Rijeigenschappen niet heel scherp

Kia Ceed SW standaarduitrusting

De aanbieding geldt enkel voor de Kia Ceed DynamicLine. Met deze uitrusting krijg je standaard:

Cruise control

LED-verlichting rondom

Climate Control

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

16 inch lichtmetalen velgen

Thuiskomer met stalen velg

Lane departure-waarschuwing

Black Pearl metallic-lak

10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,7 inch digitaal instrumentarium

Kia Ceed private lease

De Kia Ceed is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 379,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Ceed private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen. Je vindt er bijvoorbeeld ook 5 goedkope hybrides.