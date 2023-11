Vernieuwde Porsche Panamera is een held op sokken

De Porsche Panamera is ingrijpend vernieuwd. Al moet je goed kijken om het te zien. Onderhuids is er ook het nodige aan de hand, met als gevolg dat de Panamera grotere afstanden stil sluipend kan afleggen.

Laten we beginnen met de buitenkant. Daarvan vallen vooral de nieuwe, hoekiger koplampen (met standaard led-matrixtechnologie) en de gewijzigde voorbumper met grotere luchtinlaten op. Maar hét herkenningspunt van de vernieuwde Porsche Panamera is toch wel de ‘brievenbus’ boven de nummerplaat. Aan de achterkant vormen de lichtunits nu één rechte streep met de tussenliggende ledbalk, wat een strakker geheel oplevert.



Aan de binnenkant is de verhuizing van het keuzehendeltje voor de automaat het opvallendste nieuwtje. Zat het voorheen nog op de tunnelconsole, nu vind je het rechts van het stuur op het dashboard. Zou dat zijn om je alvast te laten wennen aan een toekomstige, volledig elektrische Panamera? Hoe dan ook is de tunnelconsole zelf er opgeruimder van geworden, met als bijeffect meer opbergruimte.

Het digitale instrumentarium is aangepast, maar gelukkig laat Porsche het er nog uitzien als een verzameling van vijf traditionele ‘klokken’. Met centraal – uiteraard – de toerenteller. Net als de Taycan – en diverse Ferrari’s – is er ook voor de bijrijder een eigen infoscherm leverbaar.



Panamera (2024) van zeer comfortabel tot extreem sportief



Laten we vervolgens verhuizen van het interieur naar het onderstel. Daar begroeten we nieuwe, tweekamerluchtvering met tweekleppentechnologie. Deze wordt standaard gekoppeld aan Porsches actieve veersysteem (PASM). Volgens Porsche is hierdoor een grotere bandbreedte mogelijk tussen een zeer comfortabel en een extreem sportief onderstelkarakter. Als je het stuurgedrag nog een tandje scherper wilt hebben, kun je de vernieuwde Panamera bestellen met vierwielbesturing.

Basismotor krijgt er 23 pk bij



Het belangrijkste Panamera-nieuws vinden we op motorisch gebied. De 2,9-liter V6 van de basisversie kreeg er 23 pk en 50 Nm bij, wat de totalen brengt op 353 pk en 500 Nm. Daarmee sprint de Porsche Panamera in 5,3 seconden uit stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 270 km/h. De Panamera 4, met dezelfde motor, maar dan gekoppeld aan vierwielaandrijving, snoept 0,3 tellen van de honderdsprint af, maar heeft dezelfde top.

Panamera PHEV komt verder op accu



Zeker voor de door CO2-taks geplaagde Nederlandse markt, zijn de aanpassingen van de plug-in hybride Panamera’s waarschijnlijk het belangrijkst. Deze versies combineren hoge vermogens en dito prestaties met een lage CO2-uitstoot en dus relatief gunstige prijzen. Maar omdat een lage uitstoot ook wereldwijd steeds belangrijker is, heeft Porsche het gamma PHEV-Panamera’s uitgebreid van drie naar vier varianten.



Die hebben allemaal een groter accupakket dan voorheen, met een capaciteit van 29,6 kWh. Daarmee sluipt deze ultrasportieve sedanheld volgens zijn makers 83 tot 93 kilometer puur elektrisch en dus fluisterstil door het verkeer. Gelukkig kun je bij tijd en wijle ook de V8 laten brullen.



Nieuwe Porsche Panamera Turbo E-Hybrid direct te bestellen



Vooralsnog vermeldt Porsche alleen de gegevens van één van de vier plug-in hybrids. Dat is de Panamera Turbo E-Hybrid, die je met onmiddellijke ingang kunt bestellen. Deze versie heeft een aangepaste 4,0-liter achtcilinder, gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde elektromotor met 190 pk. Getweeën zorgen ze voor een systeemvermogen van 680 pk en een koppel van een vrachtwagen-waardige 930 Nm.



Zo snel is de Panamera Turbo E-Hybrid

Die overvloedige power bezorgt de Panamera Turbo E-Hybrid een honderdsprint van 3,2 seconden en een topsnelheid van 315 km/h. Als je iets rustiger aan doet, niet te ver rijdt en trouw stekkert, belooft Porsche een WLPT-verbruik van 1,2 tot 1,7 liter benzine per 100 kilometer. Dankzij een nieuwe boordlader van 11 kW wordt de laadtijd bij geschikte laadpunten verkort tot 2 uur en 39 minuten. De specificaties van de overige plug-in hybride Panamera’s worden later bekendgemaakt

Prijzen vernieuwde Porsche Panamera (2024)

Op de website van de Nederlandse Porsche-importeur zien we dat de standaard Panamera leverbaar wordt vanaf 158.700 euro. De vierwielaangedreven Panamera 4 met dezelfde V6 gaat voor 168.900 euro van de hand en het prijskaartje van de Panamera Turbo E-Hybrid laat een bedrag van 200.900 euro zien. Deze drie versies zijn per direct te bestellen, maar voordat je je nieuwe Porsche Panamera voor de deur hebt, is het maart 2024.

Panamera Sport Turismo uit productie



In het persbericht van Porsche wordt opvallend genoeg met geen woord gerept over de Panamera Sport Turismo. De reden is eenvoudig. Wegens gebrek aan vraag stopt Porsche met de productie van deze stationwagon-achtige carrosserievariant, zo liet de fabrikant zich ontvallen aan Automotive News.