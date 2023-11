Facelift voor Hyundai Tucson (2024): de kracht van een subtiele neuscorrectie

Als er in het donker een Hyundai Tucson achter je rijdt, herken je de suv direct aan zijn opvallende voorkant. Bij de gefacelifte Tucson ontdekken we een subtiele neuscorrectie en een heel nieuw dashboard. Beide zijn welkom.



De huidige vierde generatie van de Hyundai Tucson is sinds 2021 leverbaar in Nederland. Destijds ging het roer om wat betreft het ontwerp van de suv. Vooral het design van de neus - waar de grille en koplampen samen werden versmolten tot één - was opvallend en vernieuwend. Het voelt dan ook enigszins vroeg voor een facelift, maar dat weerhoudt Hyundai er niet van om de Tucson er toch een te geven.

Alle facelifts of volledig nieuwe auto's zie je als eerst met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Hyundai Tucson op de foto's is te lang



Het opvallende front van de Tucson blijft behouden, maar ondergaat wel een subtiele correctie. De verlichting zit nog steeds verwerkt in de grille die vrijwel over de hele breedte van de neus loopt, maar de vorm is wel bijgeschaafd. Verder doet de bumper een hoekiger aan dan de oude bumper, die een stuk ronder was vormgegeven.

Hyundai is gierig met foto's van de vernieuwde Tucson (4 stuks in totaal), omdat de versie van de auto die afgebeeld wordt niet naar Europa komt. Dit gaat namelijk om de Zuid-Koreaanse versie van de suv, die een beduidend langere wielbasis heeft. Dus voor een realistisch beeld van het nieuwe model, moet je de auto in je hoofd een beetje in elkaar drukken.



Het nieuwe interieur (links) naast het oude interieur (rechts)

Nieuw dashboard met betere bediening

Het interieur van de Koreaanse en Europese versie verschilt niet en doet heel erg bekend aan. Het toont namelijk erg veel gelijkenissen met de Hyundai Kona. We zien twee beeldschermen die samen een brede strook pixels vormen. Dit zijn het instrumentarium en het infotainmentscherm.

Gelukkig ziet Hyundai het belang in van fysieke knoppen en prijkt onder het centrale touchscreen een handig bedieningscluster voor de klimaatregeling met druk- en draaiknoppen. Het Hyundai logo op het stuur is verdwenen, net zoals op de Kona en eerder al op de Ioniq-modellen het geval was.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Wanneer komt de gefacelifte Hyundai Tucson?

Hyundai verwacht de gefacelifte Hyundai Tucson begin 2024 naar Europa te brengen. Tegen die tijd vertellen ze ons meer over de technische specificaties van de suv. Momenteel is de Tucson verkrijgbaar als mild-hybride (150 pk), hybride (230 pk) en plug-in hybride (265 pk).

Ook de prijs zal te zijner tijd bekend worden gemaakt. Het siert Hyundai als de basisprijs onder de 40.000 euro uitkomt, zoals nu ook het geval is. Maar in autoland gaan 'nieuwer' en 'duurder' meestal hand in hand.