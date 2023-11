Private lease aanbieding: voor 399 euro per maand rijd je in een nieuwe Mini

Sinds zijn comeback in 2001 is de Mini een van populairste auto’s van Nederland. En met zijn olijke uitstraling en uitnodigende rijeigenschappen begrijpen wij dat wel. Met een aanbieding uit onze private lease vergelijker is een nieuwe Mini nu al vanaf 399 euro per maand te private leasen.

Als je kiest voor private lease worden al je zorgen omtrent autokosten weggenomen. Alle vaste kosten zoals bijvoorbeeld de verzekering, de afschrijving, de wegenbelasting en het onderhoud zijn verwerkt in één maandbedrag. Alleen de brandstofkosten komen daar nog bij. Dat is lekker overzichtelijk.

Regelmatig profiteer je met de private lease vergelijker van Auto Review van een aanbieding waardoor het maandbedrag nog scherper wordt. Zo is nu de Mini extra scherp geprijsd. Daarbij is ook de elektrische Mini tijdelijk voordeliger. Bovendien profiteer je dubbel: niet alleen is de prijs lager, ook gaat het om een contract van 48 maanden en 10.000 kilometer. Vaak is dit langer (72 maanden) en minder (5000 km). De Mini private lease je dan ook tijdelijke extra voordelig via Auto Review.

Mini in een notendop

Uitvoering Mini Cooper Mini Electric Camden Edition Vermogen (pk) 136 184 Koppel (Nm) 220 270 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l / 100 km 14,8 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 8,3 7,3 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 127 0 Accucapaciteit (kWh) - 28,9 WLTP-actieradius (km) - 234 Laadvermogen (kW) - 11 Snellaadvermogen (kW) - 50

De Mini (Electric) is door middel van een aantal pluspunten en minpunten als volgt te omschrijven:



Pluspunten:

+ Sportieve rijeigenschappen

+ Hoog fungehalte

+ Fraai, origineel en herkenbaar design

+ Goede bouwkwaliteit

Minpunten:

- Actieradius van de EV is matig

- Straf onderstel

- Achterin krap

- Niet heel praktisch door standaard drie deuren

Mini Cooper standaarduitrusting

De Mini is als Cooper (de huidige basisuitvoering) al compleet uitgerust:

Climate control met 2 zones

Cruise control

6 luidsprekers met subwoofer

Parkeersensoren achter

15 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Botsingswaarschuwing

Lane departure waarschuwing

Verkeersbordenherkenning

Sfeerverlichting

8,8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

De Mini Mini is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Mini Mini private lease prijzen.

Mini Electric standaarduitrusting

Ga je voor de Mini Electric, dan krijg de Camden Edition. In deze uitvoering heb je standaard:

Climate control met 2 zones

Cruise control

6 luidsprekers met subwoofer

Parkeersensoren achter

16 inch lichtmetalen velgen

Verwarmbare stoelen voor

LED-verlichting rondom

Botsingswaarschuwing

Lane departure waarschuwing

Verkeersbordenherkenning

Sfeerverlichting

8,8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

De Mini Electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 499,00 per maand met een looptijd van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Mini Electric private lease prijzen.

Mini private lease

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen. Je vindt er bijvoorbeeld ook 5 EV’s met minimaal 500 kilometer actieradius.