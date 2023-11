Polestar belazert de boel (maar erg is dat niet)

Ken je die mop van die open sportwagen van 200.000 dollar die binnen een week was uitverkocht? Dat was hij niet. Ja, alle 500 exemplaren van de Polestar 6 waren uitverkocht, maar nu zegt Polestar dat het er toch meer kunnen worden.

Even terug in de tijd: ruim een jaar geleden was daar opeens de Polestar 6. Een elektrische open sportwagen met plek voor twee. Met een spectaculair design en twee elektromotoren met bijna 900 pk. Een leuk speeltje voor de rijken der aarde. Vandaar dat-ie in de dure wijk Pebble Beach in Californië onthuld werd. Alhoewel de richtprijs van 200.000 dollar nou ook weer niet absurd hoog is. Binnen een week was de Polestar 6 uitverkocht. Taylor Swift lacht hierom maar voor een auto is dat best snel.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Maar niet getreurd. Volgens autocar.co.uk heeft de ceo van Polestar, Thomas Ingenlath, gezegd dat de productie van de Polestar 6 niet stopt zolang er vraag naar is. Of die vraag er daadwerkelijk ook is, vertelt de ceo niet, maar wel het volgende: "De grote belangstelling van onze klanten geeft aan dat er een hoge relevantie is voor een verbluffende elektrische roadster zoals de Polestar 6." Met andere woorden: er is vraag naar zo'n soort auto.



Wij houden wel ons woord en mailen je op verzoek elke week een nieuwsbrief met interessante ontwikkelingen in de automarkt.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Er is dus hoop voor wie na het debuut van de Polestar 6 een weekje vakantie had in een natuurhuisje zonder internet, de roadster volledig heeft gemist en later alsnog in katzwijm is gevallen. In dit geval adviseren we je als de de wiedeweerga alsnog een productieplekje te reserveren op de Nederlandse site van Polestar. Niet geschoten, is altijd mis.



Dat de productie van de Polestar 6 wellicht wordt opgeschroefd, is geweldig maar minder goed nieuws voor wie al een exemplaar heeft bemachtigd. De auto is opeens minder exclusief. Het is een beetje zoiets als wanneer je op de rode loper verschijnt in een belachelijk dure designerjurk of maatpak en je ziet tot je schrik iemand lopen met exact dezelfde kleding. Je voelt je toch een beetje belazerd.

De productieversie van de Polestar 6 komt in 2026. Hij sprint in slechts 3,2 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 250 km/h. Polestar richt zich eerst op de drie modellen die eerder komen: de Polestar 3, de Polestar 4 en de Polestar 5. Die laatste is een sportief ogende sedan met Tesla Model S / Porsche Taycan-trekjes.