Je gelooft het vast niet, maar dit is een nieuwe Volvo

Wie Volvo zegt, denkt niet meteen aan een ruim vijf meter lange mpv. Toch is dat wat de hier afgebeelde Volvo EM90 is. Voor wie de Volvo EM90 helemaal niks vindt, hebben we goed nieuws: hij blijft hoogstwaarschijnlijk veilig achter de Chinese muur.

De Volvo EM90 lijkt in niets wat Volvo in het verleden op de markt gebracht heeft. Des te knapper is dat het Volvo de grote elektrische 6-zitter toch aan zijn historie weet te linken. Ook de Volvo Duett uit de jaren 50 is met het oog op zo veel mogelijk interieurruimte en flexibiliteit ontworpen, zegt Volvo. De eerste stationwagon van Volvo diende zelfs als inspiratiebron voor de nu onthulde Volvo EM90. De enige overeenkomst is wat ons betreft dat-ie ook op vier wielen staat ...

Chinese automobilisten zijn ze dol op auto's zoals de Volvo EM90. Groot, ruim, opzichtig en elektrisch. Daar hebben wij totaal geen moeite mee, want zolang de vraag daar hoog is, blijft de Volvo EM90 mooi in China. De Volvo EM90 is uitgerust met een batterij van 116 kWh. De elektromotor heeft 272 pk. De actieradius bedraagt een indrukwekkende 738 kilometer. Maar juich niet te vroeg. Dit is niet volgens de hier gebruikelijke WLTP-cyclus, maar volgens een Chinese meetmethode.



Toch verliefd op de Volvo EM90 en wil je het weten als-ie toch naar Europa komt? Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Als basis voor de Volvo EM90 dient het ZEA-platform van moederbedrijf Geely. Een ander model dat daar gebruik van maakt, is de ruim 5 meter lange Zeekr 009. Ook dat is een elektrische mpv, waarvan de krachtigste aandrijflijn een dikke 500 pk heeft. Die laat de mpv van Zeekr in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/h schieten. De Volvo EM90 doet hier wat langer over, namelijk 8,3 seconden.

Het interieur van de Volvo EM90 vinden we een stuk aangenamer om naar te kijken dan de buitenkant. Zo spotten we zetels die er uiterst comfortabel uitzien. De businessclass van een Boeing 747 is er niks bij. De exemplaren op de tweede zitrij zijn voorzien van een uitklapbaar gedeelte waar je je onderbenen op kunt laten rusten. Elke stoel heeft zijn eigen armsteun en opklaptafeltje. En wie achter de bestuurder en zijn passagier zit, heeft zijn eigen infotainmentscherm. Het enige wat we nog missen, is iemand die de drankjes komt brengen.

Volvo zegt dat de Volvo EM90 'eerst' in China aangebonden wordt. We hopen dat dit een bespreking is en 'eerst' eigenlijk 'alleen' moet zijn.