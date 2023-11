7 pluspunten van de nieuwe Skoda Superb (2024) die je geen cent extra kosten

Het is de ontwerpers van Skoda weer gelukt: de nieuwe Skoda Superb (2024) oogt stoerder én chiquer, maar blijft duidelijk herkenbaar als een Skoda. En wat krijg je allemaal als je zo’n grote auto koopt? Dat zetten we voor je op een rij.

1. Volop beenruimte

Superb is Tsjechisch voor veel beenruimte. De wielbasis bedraagt nog steeds een riante 2,84 meter en de hele auto werd 4 centimeter langer, dus elke inzittende heeft volop beenruimte. Kortom, welke uitvoering van je nieuwe Superb je ook koopt, iemand van twee meter kan riant achter zichzelf zitten.

2. Het grootste touchscreen

Op het dashboard van elke nieuwe Superb prijkt een 13-inch touchscreen. De volledig elektrische Enyaq heeft ook zo’n groot infotainmentscherm, maar bij de nieuwe Skoda Kodiaq moet je ervoor bijbetalen. Het beeldscherm achter het stuur dat de instrumenten toont, is 10 inch groot.



3. Gigantische kofferbak

Dat ‘Superb’ Tsjechisch is voor veel beenruimte, zoals we hierboven schrijven, is natuurlijk een grapje. Want het betekent in werkelijkheid grote kofferbak. Dat moet haast wel, want de bagageruimte van de nieuwe Superb is nog groter dan die van zijn voorganger. De hatchback krijgt er 20 liter bij (645 l) en de stationwagon 30 liter (690 l). Met alles plat kan de Superb Combi 1920 liter vervoeren.

4. Altijd hybride

Het is grappig dat Skoda de nieuwe Superb bestempelt als ‘altijd hybride’, maar dat hij niet leverbaar is als conventionele hybride. Je hebt de keuze uit de mild hybride 1.5 TSI e-TEC met 150 pk en de 204 pk sterke plug-in hybride. De stekkerhybride heeft een elektrische actieradius van 100 kilometer. Dat is te danken aan de grote batterij van 25,7 kWh.

5. Automatische DSG-transmissie

Handmatig schakelen doe je maar in een Skoda Fabia, de nieuwe Superb doet het werk voor je. Skoda levert hem standaard met een automatische DSG-transmissie en de keuzehendel zit aan de stuurkolom. Dat is vast even wennen, maar je zult ervaren hoe fijn het is om ‘m binnen handbereik te hebben. Vroeger moest je je rechterhand he-le-maal naar de pook op de middentunnel bewegen. Dat was hard werken.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

6. Handige draaiknoppen

Skoda zegt het zelf niet met zoveel woorden, maar wij weten bijna zeker dat de nieuwe Smart Dials op elke Superb zitten. Het merk geeft zo hoog op over het maximale bedieningsgemak van de draai- en drukknoppen waarmee je het volume, de ventilatie en de rijprogramma’s regelt, dat je onmogelijk zonder kunt.



7. Niet helemaal nieuw

Als je een nieuwe Superb koopt, is-ie nooit helemaal nieuw. Want in alle modellen zijn de bekledingsstoffen - inclusief die van de hemelafwerking - gemaakt van 100 procent gerecyclede materialen. Een goede ontwikkeling, als je het ons vraagt.



De nieuwe Škoda Superb wordt in het voorjaar van 2024 in Nederland verwacht. We zijn benieuwd naar de prijzen.