Waarom je dit rampjaar maar beter kan vergeten (en waarom niet)

Als je van tevoren wist wat er allemaal in 2001 zou gebeuren, was je waarschijnlijk onder een steen gekropen. Lichtpuntje is dat de aangekondigde millenniumbug uitblijft. En gelukkig vrolijken nieuwe automodellen het verkeersbeeld op. De volgende 4 auto's uit 2001 verdienen het om niet vergeten te worden.

De rampspoed begint al op 1 januari met de cafébrand in Volendam. En dan wordt het eigenlijk alleen maar erger, met als trieste 'hoogtepunt' de twee vliegtuigen die zich in de Twin Towers van New York boren. Zo bekeken is de onheil die Renault over zichzelf afroept zo erg nog niet. En laten we niet vergeten dat 2001 het jaar is van de mooiste moderne Lancia.



1: Lancia Thesis

De Thesis is beslist de fraaiste Lancia van de laatste jaren. De langgerekte led-achterlichten liggen als juwelen over de sierlijke kont. De bijna 5 meter lange sedan van Lancia is uitgerust met adaptieve dempers die voor het comfort van een vliegend tapijt zorgen. Een verschil met voorganger Kappa is dat de Thesis alleen leverbaar is als sedan en niet meer als coupé en stationwagon.

Het interieur van de Lancia Thesis is bijzonder fraai met een luxe houtstrip over de volle breedte van het dashboard. De auto is onder meer leverbaar als vijfpitter (170 pk) en met de 3,0-liter V6 van Alfa Romeo. De Thesis wordt wel de laatste echte Lancia genoemd. Buiten Italië is het echter geen succes. De Thesis wordt opgevolgd door de Thema, maar dat is eigenlijk een Chrysler 300C in vermomming.

Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

2: Fiat Stilo

De Golf-concurrent van Fiat verandert nog wel eens van naam. Eerst is er de Tipo. Die wordt opgevolgd door de Bravo (3-deurs) en Brava (5-deurs). In 2001 mag de Fiat Stilo het proberen. Het design wordt matig ontvangen, want 'te Duits'. Toch staat de Fiat op het ereschavot van de Europese auto van het jaar-verkiezing van 2002. Hij finisht achter winnaar Peugeot 307 en runner-up Renault Laguna.

De Fiat Stilo kent drie gedaantes: een 3- en een 5-deurs hatchback (elk met een eigen design) en een stationwagon, de Multi Wagon. De leukste uitvoering is de Stilo Abarth, met roffelende 2,4-liter 5-cilinder benzinemotor met 170 pk. De standaard Selespeed-automaat en het navigatiesysteem zijn echter net zo betrouwbaar als de plaatselijke maffiabaas. Later volgt gelukkig ook een versie met handbak en zonder navigatie.

Uniek is het sky window, een open dak dat uit opstapelende lamellen bestaat. Het mag allemaal niet baten; de Stilo is commercieel gezien een drama voor Fiat. Zijn opvolger heet dan ook geen Stilo meer, maar … Bravo. En die wordt opgevolgd door de huidige Tipo. Mamma mia!

3: Renault Avantime



Lang voordat het begrip crossover gemeengoed wordt, introduceert Renault de Avantime. Een auto die het midden houdt tussen een mpv, een coupé en een stationwagon. De motorkap loopt door in de voorruit, terwijl de achterkant bijna kaarsrecht afloopt. De twee portieren zijn zó groot dat Renault een speciale, ingewikkelde ophanging bedenkt zodat je ook in krappe parkeervakken toch gemakkelijk in- en uitstapt.

De Avantime wordt gefabriceerd door Matra die eerder de Espace bouwde. Opvallend is het grote glazen dak, waardoor het interieur met centraal geplaatst instrumentarium extra ruimtelijk aandoet. Hoe bijzonder ook, de Renault Avantime is een flop. Na nog geen twee jaar en 8540 exemplaren stopt de productie. Jammer, want met de Avantime toonde Renault dat het lef heeft.

4: Mercedes SL (R230)

Zodra Mercedes een nieuwe SL introduceert, zijn alle ogen van de wereld hierop gericht. Dat geldt ook voor de vijfde generatie. Meest radicale wijziging ten opzichte van zijn voorganger is het dak. Dat is niet langer van stof, maar van staal. Een trend die een aantal jaar eerder is ingezet door de kleinere SLK. Tot dan toe is de Sport Leight altijd uitgerust met een stoffen dak (de eerste generatie 300 SL met vleugeldeuren niet meegerekend).

Ondanks het stalen dak is de nieuwe Mercedes SL nauwelijks zwaarder dan zijn voorganger. Net als bij de generatie ervoor komt de rolbeugel als een duveltje uit een doosje tevoorschijn op het moment dat de auto over de kop gaat. De instapper is de SL 350 met 245 pk, goed voor een topsnelheid van 250 km/h. De SL 600 met 500 pk sterke V12 is de topversie. Tenminste, tot de komst van de 612 pk sterke SL65 AMG.