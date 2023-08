Je raadt nooit welke smoes deze Ferrari Enzo-rijder gebruikte voor te hard rijden

We rijden allemaal weleens te hard. Omdat we haast hebben, niet op de hoogte zijn van de maximumsnelheid of opgejaagd worden. You name it. Je kan ook de volgende smoes gebruiken. Onder voorbehoud dat je in de juiste auto rijdt ...

Onlangs werd bekend dat Japanse agenten in oktober 2022 een Ferrari Enzo aan de kant van de weg zetten, omdat zijn bestuurder het niet zo nauw nam met de maximumsnelheid. Volgens de Engelstalige krant The Japan Times was de man achter het stuur Kiyoyuki Okuyama.

Die naam zegt je waarschijnlijk niks en heel eerlijk gezegd ons eerst ook niet, maar vrienden noemen hem 'Ken'. En toen ging er een lampje branden.

'Ken' Kiyoyuki is de man die de Ferrari Enzo ontworpen heeft. Klopt, geen Italiaan maar een Japanner. Ken was ooit als hoofdontwerper in dienst van Pininfarina, vandaar. Kiyoyuki reed dus in zijn eigen creatie toen hij werd aangehouden. De dienstdoende agenten hadden waarschijnlijk geen flauw idee wie hij was en spraken hem streng toe dat hij 128 km/h reed waar je maar 40 km/h mag. Bijna 90 km/h te hard dus.

Peentjes zweten

Als je in Nederland 90 km/h te hard rijdt, bepaalt het Openbaar Ministerie de hoogte van het boetebedrag. Reken op enkele duizenden euro's en een tijdelijke rijontzegging. En uiteraard een cursusje 'Hoe heurt het eigenlijk'. Nou weten we niet hoe dit in Japan gaat, maar het land komt op ons een stuk strenger over. Kiyoyki begon dus peentjes te zweten en kwam met de volgende smoes op de proppen: "Ik moest een bepaalde snelheid aanhouden omdat anders de motor oververhit raakt."

Formule 1-auto voor op de weg

Hoe opmerkelijk de smoes van Kiyoyuki ook is, er zit een kern van waarheid in. De Ferrari Enzo is immers geen driecilinder Kia Picanto met 67 pk. De Italiaanse volbloed heeft een centraal geplaatste 6,0-liter V12 die er op zijn gemak 651 pk uitpompt. Het is eigenlijk een Formule 1-auto voor de openbare weg. De Japanse officier van justitie zag de Ferrari Enzo desondanks als een geinig rood sportautootje voor erbij en wilden Kiyoyuki vier maanden de gevangenis insturen. Oeps.

Yada, yada

De rechter oordeelde dat het inderdaad buitengewoon gevaarlijk was wat Kiyoyuki deed, maar wist de supersportauto van Ferrari meer op waarde te schatten. Hij bracht de straf terug tot twee jaar voorwaardelijk als Kiyoyuki niet nog eens de maximumsnelheid overtrad. Zoals een goed Japanner betaamt, ging de Enzo-ontwerper in de rechtbank diep door het stof. Achteraf zei hij tegen journalisten 'dat het nooit meer zal gebeuren en dat hij zal bijdragen aan een betere samenleving'. Yada, yada.

De moraal van dit verhaal: rij nooit te hard. Maar als je het dan toch doet, zorg dat je auto een V12 heeft, 3 miljoen euro kost en eerder thuishoort op het circuit dan op de weg. Met een beetje mazzel kom je er dan af met een voorwaardelijke straf.