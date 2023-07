Zó komt het dashboard van jouw nieuwe Mini Cooper eruit te zien!

Voor het dashboard van de nieuwe Mini Electric is Mini teruggegaan naar het jaar 1959. Bij liefhebbers van Mini gaat nu meteen een belletje rinkelen. Gaat er niks rinkelen? Dan leggen we je dit graag uit.

In 1959 komt de eerste Mini op de markt. In het prille begin werd het wagentje als Austin (Seven) en Morris (Mini-Minor) op de markt gebracht. In 1969 veranderde dit in Mini. Het eerste dashboard van de Mini was nog simpeler dan het invullen van een kruiswoordpuzzel waarvan je de oplossing al weet.

Het klassieke dashboard bestond uit drie hoofdelementen: een stuurwiel en een klein, rond instrumentarium in het midden met hieronder een paneeltje met enkele schakelaars. En precies die opzet ga je terugzien in het interieur van de nieuwe Mini Cooper Electric, volgens The Sunday Times.

'De drie elementen krijgen in de nieuwe Mini nog meer aandacht om de originele Mini-identiteit tot leven te brengen', aldus Mini.

De rest van het interieur ook zien? Met onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Engelse bulldog

Dat kleine, ronde instrumentarium kan anno 2023 niet meer en is vervangen door een display dat wel wat weg heeft van een glazen bol. Ziet er fancy uit. Kijk niet vreemd op als er in het display een Engelse bulldog opduikt. Dit is Spike, de virtuele spraakassistent die Mini al eerder voorstelde. Spike blaft niet (denken we) maar helpt je door de menustructuur van het infotainmentsysteem heen.

Wat verder opvalt is dat het instrumentarium achter het stuurwiel vervangen is door een head-up display. Je hoeft dus niet schuin naar het centrale display te kijken om te zien hoe hard je rijdt, want we gaan ervan uit dat dit standaard is.

Wie het huidige dashboard van de Mini een drukke boel vindt, kan opgelucht ademhalen. Het nieuwe dashboard straalt vooral rust uit. In ieder geval zolang je niet instapt. Want zodra je dat doet, komt die glazen bol tot leven. Eerst verschijnt het bekende gevleugelde Mini-logo, dan volgt een animatie waarbij drie gekleurde ballen op en neer stuiteren en vervolgens verschijnt het startscherm. In deze welkomstboodschap geeft Spike nog geen teken van leven.

Mini noemt het zelf 'een meeslepende ervaring met licht, geluid, animaties en projecties, waarmee een sterk emotioneel statement wordt gemaakt en de auto je digitale partner in crime wordt.'

Fijn: fysieke knopjes

Ook bijzonder is dat het dashboard aan de rechterkant een andere textuur heeft dan de linkerkant. De ronde ventilatieroosters zijn verdwenen. De luchtstroom komt voortaan uit de slanke, horizontale strip aan de passagierskant. De bedieningsknopjes onder het centrale display lijken op het eerste oog wat pietepeuterig, maar wellicht valt dat in de praktijk mee. We zijn al blij dat de nieuwe Mini überhaupt fysieke knopjes heeft, ook op het stuurwiel.

Elektrische suv van Mini

De nieuwe Mini Cooper Electric wordt in aanloop naar zijn introductie al volop getest. Naar verwachting krijgt de nieuwe elektrische Mini een vermogen van 184 pk en komt er ook een sterkere versie met 218 pk. Verder komt er ook een elektrische suv, de nieuwe Mini Aceman: