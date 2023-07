Dit beroemde automerk verbiedt jou om zijn nieuwste model op Marktplaats te verkopen

Rijkelui hebben er een handje van hun exclusieve auto door te verkopen op het moment dat-ie meer waard wordt. Maar het volgende nobele automerk is hier he-le-maal klaar mee. Als je dat flikt kom je zelfs op een zwarte lijst te staan!

Het model waar we het over hebben, is de nieuwe Rolls-Royce Spectre. Deze Rolls rijdt volledig elektrisch. Dat drukt de Nederlandse prijs, want CO2-uitstoot kent de reusachtige (bijna 5,5 meter lange) coupé niet. Je moet alsnog bijna vier ton betalen, maar de Spectre is wel de 'goedkoopste' Rolls van dit moment.

Zoals het wel vaker gaat met peperdure auto's worden sommige exemplaren door mensen gekocht die geen plannen hebben om ermee te rijden. Of in ieder geval niet vaak. Ze schaffen de auto aan om hem later voor een veel hogere prijs door te verkopen. Dat hoef je niet te proberen met een Peugeot 208 of Volkswagen Polo. Die zijn zodra je de showroom uitrijdt al minder waard. Maar het wordt een ander verhaal als je een heel exclusieve auto koopt.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Niet exclusief, maar ultra-exclusief

Hierbij hebben we het overigens over ultra-exclusieve auto's. Geen Porsche 911 Carrera, maar een Porsche 911 Dakar. Die laatstgenoemde is gelimiteerd qua productie en kan op termijn heel veel geld waard worden. Een Carrera kom je ook niet snel in de koopjeshoek van een bouwmarkt tegen, maar de originele prijs zal niet drie keer over de kop gaan. De Spectre is als belegging ook interessant, want dit is de eerste volledig elektrische Rolls-Royce ooit.

We verbieden het je onze wekelijkse nieuwsbrief door te sturen ;-) dus zorg dat je vrienden zich aanmelden:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tegen het zere been

Het doorverkopen van de Spectre om er zelf financieel beter van te worden, is echter tegen het zere been van Rolls-Royce, getuige een nieuwsbericht op thedrive.com. "Deze mensen komen per direct op een zwarte lijst te staan en krijgen nooit meer de kans een nieuwe Rolls-Royce te kopen" aldus ceo Torsten Müller-Ötvös tegen het Britse automagazine Car Dealer.



Rolls-Royce volgt hiermee min of meer het voorbeeld van General Motors. Dit merk gaf eerder aan dat degene die zijn Corvette Z06 met handgebouwde V8 binnen het jaar doorverkoopt, wordt bestraft. Bepaalde garanties zijn niet langer overdraagbaar en een nieuwe Corvette kun je voorlopig op je buik schrijven.

Bezint eer ge begint

Denk dus drie keer na voordat je een Spectre koopt om de elektrische coupé meteen hierna voor een hogere prijs op Marktplaats te zetten. Je mag dan nooit meer een nieuwe Rolls aanschaffen. Dat is voor je favoriete golfclub of herensociëteit wellicht een reden om je eveneens voor altijd te royeren.

Overigens gingen we eerder uit van een prijs van rond de 500.000 euro voor een Rolls-Royce Spectre. Gokken met geldbedragen moet je blijkbaar niet altijd aan ons overlaten: