Elektrische camper huren voor de vakantie: 4 voordelen en 1 (klein) nadeel

Een camper huren voor de zomervakantie is razend populair. Die hoeft niet op benzine of diesel te rijden, je kunt ook kiezen voor een elektrische camper. Wat zijn de voordelen?

Op de camping is een elektrische auto allang niet bijzonder meer. Maar als je met je fluisterstille elektrische camper komt aanrijden, kijkt de buurman toch op even van zijn kruiswoordpuzzel. Zo’n elektrische camper huur je bijvoorbeeld direct van de eigenaar op Goboony. Het is een duurzaam alternatief voor een camper op benzine of diesel, die bovendien ook andere voordelen biedt.

Voordeel 1: je mag alle binnensteden in

Steeds meer Europese steden hebben een milieuzone. Parijs bijvoorbeeld, of Londen. Maar ook in de meeste Duitse binnensteden mag je lang niet met alle campers de binnenstad in. Met een elektrische camper van Goboony hoef je nergens rekening mee te houden, je kunt hem bij wijze van spreken zo onder de Eifeltoren of de Big Ben parkeren. En in Duitsland krijg je een groene sticker op je voorruit, zodat je elke binnenstad met een milieuzone kunt binnenrijden.

Voordeel 2: een met de natuur

Vraag kampeerders wat ze zo leuk vinden aan op een camping staan, en geheid dat het antwoord is ‘je bent lekker vrij in de natuur’. Je ruikt het gras en de bomen, je hoort de vogels fluiten. Als je het ons vraagt, past een fluisterstille camper die geen CO2 uitstoot beter bij dat plaatje dan een nagelende dieselmotor en uitlaatgassen.

Voordeel 3: duurzaam reizen

Bosbranden, overstromingen, hittegolven: wie klimaatbewust is, heeft het zwaar in de zomer. Moet je dan nog voor drie tientjes naar Spanje willen vliegen?

Aan de andere kant: drie weken in Achtertuinië, Environs-la-Maison of Terrazza-di-plaza-om-di-hoek-ja is ook geen prettig vooruitzicht. Met een elektrische camper van Goboony reis je duurzaam en kun je toch een fraaie roadtrip door Europa maken.

Voordeel 4: keuze elektrische camper huren is groter dan je denkt

De ultieme camper-romantiek is natuurlijk een knusse kampeervakantie met het Volkswagen T2-busje. Inclusief het beroemde geluid van het boxermotortje dat ook in de Kever zat. Maar hoe nostalgisch je ook wordt van het geluid, op lange afstanden en in de bergen worden je trommelvliezen en je geduld wel op de proef gesteld. Steeds meer bedrijven bouwen een T2-busje om tot elektrische camper. En dan heb je wél de knusheid en de power (die is bij elektrische auto’s meteen beschikbaar), maar niet de herrie.

Moderne elektrische campers zijn bijna altijd gebaseerd op een elektrische bus, zoals een Mercedes EQV of een Nissan e-NV200.

Nadeel 1: Niet per se voor scheurneuzen

Wie het liefst zo snel mogelijk en in één ruk naar zijn vakantiebestemming rijdt, moet nadenken of een elektrische camper iets voor hem of haar is. Met de meeste elektrische campers kun je een paar honderd kilometer rijden voordat je hem weer moet opladen. Daarna moet je even de tijd nemen voor een laadpauze.

Die laadpauze kun je mooi gebruiken om zelf op te laden: een goede koffie, je laatste Nederlandse broodje of je eerste Franse stokbrood of Duitse taart. De reis wordt de bestemming en je komt uiteindelijk volledig opgeladen op de camping aan. Via de ANWB Onderweg-app vind je gemakkelijk een laadpaal in het buitenland.