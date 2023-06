Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin BMW belooft weer mooie auto's te gaan maken en Fiat met een duur hebbedingetje komt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top 1: Fiat flikt het weer



Wat is-ie geslaagd, hè? De Fiat Topolino is na de Citroën Ami en de Opel Rocks-e de allerleukste Stellantis-stadsauto. En je mag er al op je 16e in rijden! Alleen maar goed nieuws dus, totdat je zijn prijs ziet ...



+ Top 2: BMW gaat weer mooie auto's maken



“We negeren de kritiek niet, we zien en horen het”, zei BMW-ontwerper Adrian Van Hooijdonk tegen TopGear. Onze landgenoot zinspeelt op veranderingen in het design.



+ Top 3: Het gaat goed met de autoverkopen



Het zijn ongekende percentage: vergeleken met vorig jaar, stegen de autoverkopen in mei 2023 met liefst 41 procent! Wat zijn de uitschieters? En wat is de best verkochte auto van Nederland?







- Flop 1: ID. Buzz is nu al een beetje verouderd



Lekker dan, heb je net voor veel geld een nieuwe Volkswagen ID. Buzz gekocht, lees je dat er in 2024 een zevenzitter komt met meer snufjes, een groter accupakket en een snellere motor.



- Flop 2: Tesla houdt blijkbaar niet van Britten



Niemand in een land waar ze 'aan de verkeerde kant van de weg' rijden, kan binnenkort meer een Tesla Model S of Y kopen. Sterker nog, ook de bestellingen worden geannuleerd. Wat is het alternatief?







- Flop 3: Waarom worden er alleen maar peperdure EV's gebouwd?



We snakken naar een betaalbare elektrische auto. Onder de 20.000 euro bijvoorbeeld, onder de 25.000 desnoods. En dus komt het Amerikaanse Faraday Future met een auto van 309.000 dollar ...