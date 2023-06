Zit jij te wachten op deze peperdure EV met een duizelingwekkend vermogen?

We maken bijna wekelijks kennis met een nieuw automerk dat met zijn EV’s de strijd aan wil gaan met de gevestigde orde. Vaak zijn deze merken van Chinese komaf, deze keer ontmoeten we een Amerikaanse start-up: Faraday Future.

Faraday Future werd in 2014 opgericht in Los Angeles. In 2016 volgde het eerste wapenfeit: de FF ZERO1. De futuristisch ogende opvallende eenzitter bleef echter een conceptmodel. Een jaar later onthulde Faraday Future een auto die wel bedoeld was voor serieproductie: de Faraday Future FF 91.

Farawie?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kennis met al de nieuwe automerken!



6,5 jaar later eindelijk in productie

Zo’n 6,5 jaar later lijkt de FF 91 dan eindelijk in productie te gaan. Te beginnen met de FF 91 2.0 Futurist Alliance - het introductiemodel dat tevens dienst als topmodel. De Amerikanen hebben er direct een prijskaartje op geplakt waarvan je steil achterover slaat: 309.000 dollar. Schrik je daar niet van, dan kun je de eerste FF 91 pre-orderen voor 5000 dollar. Daar moet je wel snel bij zijn, aangezien Faraday Future er maar 300 gaat bouwen.

Later komt het bedrijf met de voordeliger FF 91 Futurist, die evengoed 249.000 dollar moet kosten. Deze versie is te reserveren voor 1500 dollar. De FF 91 2.0 volgt als laatst, maar de instapper heeft nog geen prijskaartje en is ook nog niet te reserveren.

Je mond valt open van verbazing

Maar wat krijg je dan voor ruim drie ton? Een elektrische auto die ergens tussen een sedan en een suv inzit en hypercar-achtige specificaties heeft. Faraday Future lijkt zelf ook geen keuze te kunnen maken, aangezien beide carrosserievormen vermeld staan op de modelpagina op hun website.

Waar we wel zeker over zijn, is dat je mond zal openvallen van verbazing als je de specificaties hoort. De FF 91 2.0 Futurist Alliance heeft drie elektromotoren die samen maar liefst 1050 pk vermogen en 1977 Nm koppel produceren. Hierdoor sprint je in 2,7 seconden van 0 naar 100 km/h.

Interieur

Wanneer we een blik op het interieur werpen zien we een waar schermenparadijs. Faraday Future bevestigt dit en vermeldt trots dat er meer dan 100 inch aan schermruimte in de Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance is verwerkt, verdeeld over maar liefst 11 displays. Verder zien we achterin loungestoelen die ook volledig achterover kunnen leunen.

Wanneer zien we de Faraday Future FF 91?

Er heerst veel onduidelijkheid over de introductiedatum van de Faraday FF 91. Of wij hier in Nederland de bijzonder EV te zien gaan krijgen is ook onduidelijk. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunnen we bijna met zekerheid zeggen dat Nederlandse FF 91-eigenaren haast wel in de Quote 500 moeten staan …

Meer foto’s van de Faraday Future FF 91 vind je hieronder: