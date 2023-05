Het slagveld van de elektrische auto: niet elk automerk zal overleven

De pikorde is door de elektrische auto veranderd. Onbekende Chinese merken zoals Aiways en Zeekr moeten hun plek zien te bevechten, en houden Europese merken als Alfa Romeo en Volkswagen het hoofd boven water?

Aiways is een van de Chinese merken die een poging doen. Onlangs testten we hun nieuwe Aiways U6 Coupé. Er zijn merken met een gunstiger gesternte. Een koopje is de Polestar 2-concurrent met 49.000 euro beslist niet en de actieradius van 400 kilometer en de laadsnelheid van 90 kW zijn hooguit gemiddelde waarden. Voorganger U5 is tot nu toe een flop van jewelste, met vorig jaar slechts één officieel op kenteken gezette auto.

Toch hoopt de Nederlandse importeur klanten te lokken met een aantrekkelijk design, een ‘ouderwets’ dealernetwerk (in plaats van online kopen), korte levertijden en de mogelijkheid van een abonnement, wat bij Lynk & Co een groot succes is. Ik zou denken: ontwikkel heel snel een EV onder de 20.000 euro en je bent spekkoper als nieuw Chinees merk. Daar is meer behoefte aan dan aan de zoveelste elektrische auto die voor de meeste Belgen en Nederlanders onbetaalbaar is. Aiways zegt aan zo’n auto te werken, maar kan nog geen concreet introductiejaar geven.

Bestaat Alfa Romeo straks nog?



Niet alleen voor de nieuwe Chinese merken is het de vraag of ze overleven. Ook de Europese traditiemerken moeten aan de bak. De Alfa Romeo Giulia, die recent werd gefacelift, is een laatste saluut aan alles waarmee het merk groot is geworden. En wat rijdt hij nog fantastisch. Maar in tijden van elektrificatie kun je niet bouwen op een roemrijk verleden. De vraag is hoe een merk dat synoniem staat voor sublieme motortechniek en fijne rijeigenschappen zich met zijn stekkermodellen gaat onderscheiden. Helemaal nu Alfa Romeo al vele jaren dramatische verkoopcijfers noteert.

Elk merk zoekt naarstig naar een nieuwe koers. Mercedes en Jaguar gaan zich richten op nog rijkere klanten, Volkswagen verlegt met de ID.2all concept car zijn koers en wil juist weer een automerk voor het volk worden. De pikorde is door de elektrische auto veranderd. Of de oorsprong nu Chinees is of Europees, geen merk is zeker van een rimpelloze toekomst.