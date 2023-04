Aiways U6 Coupé (2023) review: beter en goedkoper dan de Polestar 2 waarmee hij opzichtig flirt?

Het Chinese merk Aiways leeft nog. Of leeft wéér. Kan de Aiways U6 Coupé de Polestar 2 aftroeven met zijn actieradius, prijs, levertijden en laadsnelheid?

Wat is opvallend aan de Aiways U6 Coupé?

Aiways, dat merk waren we een beetje vergeten. Eind 2020 staken de Chinezen voorzichtig hun teen in het Nederlandse water met de Aiways U5, maar dat model was met welgeteld één verkocht exemplaar in heel 2022 geen unaniem belachelijk groot succes.

Maar Aiways, dat pas in 2017 werd opgericht, geeft niet op. De U6 Coupé is het tweede model en moet auto’s als de Tesla Model Y, de Volkswagen ID.4 en (vooral) de Polestar 2 het leven zuur gaan maken. De U6 Coupé lijkt wel door dezelfde ontwerpers getekend te zijn, met name en profil is het duidelijk dat Aiways nadrukkelijk flirt met zijn Chinees-Zweedse concurrent. De stootstrips doen ons dan weer aan Citroën denken.

Hoe denkt Aiways alsnog Nederland te veroveren met zijn elektrische auto’s? De Chinezen werken aan een netwerk van dealers, zodat je niet op internet bent aangewezen om er eentje voor je deur te krijgen. De overige verleidingstactieken kennen we van andere Chinese merken: korte levertijden, rijk uitgeruste auto’s zonder optielijst (maar met gratis warmtepomp), en in de toekomst de keuze voor een abonnement, waarbij je maandelijks een vast bedrag betaalt.



Wat is goed aan de elektrische Aiways U6 Coupé?

Hoewel er achter op de auto nog net niet ‘met de groeten van Polestar’ staat, vinden we het design geslaagd. Het is geen hatchback, maar ook geen suv. De aflopende daklijn staat hem goed en doet het ergste vrezen voor de ruimte, maar die angst blijkt ongegrond. De Aiways U6 Coupe is heerlijk ruim, vooral ook achterin. Hij is dan ook 20 centimeter langer dan de Polestar 2 en heeft een 6 cm langere wielbasis.



Ook het dashboard is een flinke verbetering ten opzichte van de U5. Dat had een wat merkwaardig instrumentarium in de vorm van een drieluik, bij de U6 Coupé kijk je uit over een smal display met alle belangrijke informatie. Fysieke knoppen heeft de Aiways niet, alle functies zitten geclusterd in een groot aanraakscherm in de middenconsole.

De inrichting van het dashboard is stijlvol, en ook de vrolijke kleuren van de stoelen – een combinatie van wit, rood en blauw – zijn niet onaardig.

Op financieel gebied bewaart de Aiways U6 Coupé een troefkaart voor 2025. Dan vervalt de vrijstelling voor wegenbelasting op elektrische auto’s. Omdat de U6 Coupé relatief een lichtgewicht is (hij weegt 1790 kilo, de Polestar 2 is 150 kilo zwaarder), kan dat maandelijks veel geld schelen. Maar dat voordeel speelt-ie dus pas over 1,5 jaar uit.

Over het rijden kunnen we kort zijn, het comfort, de stilte en de instant beschikbare kracht van de elektromotor kennen we van elke andere elektrische auto.

Wat kan beter aan de Aiways U6 Coupé?

Van de U5 herinneren we nog de waarschuwing die als een mantra door de auto schalde als je ook maar even je blik van de weg afwendde: “Focus on the road and don’t smoke”. Dat laatste zei de computerstem ook als je nog nooit een sigaret had aangeraakt.

Inmiddels hebben de Chinezen door dat zo’n bemoeial vooral irritatie opwekt bij Europese rijders, maar in plaats van een stem klinken wel op alle mogelijke manieren waarschuwingspiepjes. Als je de snelheid overschrijdt, als je te dicht op de wegmarkering rijdt (een crime op smalle landwegen), of wanneer de camera’s en sensoren denken dat je de auto in de dode hoek niet hebt gezien. Dat laatste is op zich niet gek, want het zicht naar achteren en opzij is vanwege de enorme C-stijlen en de kleine achterruit beroerd. Maar de piepjes in verschillende tonen en de al te nadrukkelijke stuurcorrecties zijn gekmakend.

Van Chinese camera’s zou je verwachten dat ze minutieus en messcherp elk miniem detail op de weg genadeloos registreren, maar gek genoeg is hun intelligentie vrij beperkt. Ze lezen de onderschriften van borden slecht af. Rijd je 130 km/h na 19 uur, dan kun je dus zomaar volkomen onterecht op een bestraffend gepiep getrakteerd worden.

Met zijn actieradius en laadsnelheid weet de Aiways U6 Coupé geen potten te breken. Uit één acculading weet de 63 kWh-batterij 400 elektrische kilometers te persen. Snelladen gaat met maximaal 90 kW, een matige waarde. De Tesla Model Y en Polestar 2 komen verder en laden sneller.



Wanneer komt de Aiways U6 Coupé naar Nederland en wat is de prijs?

De Aiways U6 is alleen leverbaar in de Prime-uitvoering, met warmtepomp en driefadenlader. Met zijn prijs van 48.975 euro blaakt deze versie van het zelfvertrouwen. Hij komt niet in aanmerking voor SEPP-subsidie voor elektrische auto’s. De Tesla Model Y is goedkoper (47.993 euro), de Polestar 2 iets duurder (51.200 euro).

Aiways werkt speciaal voor Nederland aan een goedkopere versie, onder de 45.000 euro. Het accupakket blijft hetzelfde, maar de uitrusting wordt wat minder uitgebreid. Hopelijk voor de Chinezen is de subsidiepot tegen die tijd nog niet op.

De eerste exemplaren kunnen elk moment in Nederland arriveren.



Wat voert Aiways nog meer in zijn schild de komende jaren? Wordt het een succes of een mislukking?



Aanmelden

In onze gratis wekelijkse nieuwsbrief kom je het te weten!



Wat vind ikzelf van de Aiways U6 Coupé?

Het uiterlijk verrast me aangenaam, zeker in de fraaie groen-metallic kleur waarin je de U6 Coupé kunt bestellen. Lange mensen zoals ik (1,90 meter), komen er bij de meeste merken bekaaid vanaf op de achterbank, maar Aiways denkt wél aan ons. Hulde!

Maar op andere onderdelen onderscheidt de U6 Coupé zich niet van de concurrentie: niet met zijn actieradius, niet met zijn prijs, niet met zijn actieradius en niet met zijn laadsnelheid.