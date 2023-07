Aiways U6 Coupé test: Polestar-concurrent krijgt het moeilijk in moordende strijd

Met de U5 maakte Aiways eind 2020 een valse start, met de U6 Coupé (2023) doe de Chinezen een herexamen waarvan veel afhangt. De prijs is ambitieus en de concurrentie van onder meer de Polestar 2 en Volkswagen ID.4 moordend. Waar liggen de kansen?

Aiways, dat merk waren we eigenlijk alweer vergeten. Eind 2020 staken de Chinezen voorzichtig hun teen in het Nederlandse water met de U5, maar dat model was met welgeteld één verkocht exemplaar in heel 2022 geen succes. Het zat dan ook tegen. De U5 had zijn wereldpremière moeten beleven op de Autosalon van Genève in 2020. Met een doekje en een plumeau werden de auto's nog een laatste keer afgestoft voordat duizenden belangstellenden uit heel Europa met het nieuwe merk uit Shanghai konden kennismaken …

Maar een minder gewenste gast uit China, corona, gooide roet in het eten en de beurs werd op het allerlaatste moment afgelast. Nederland raakte in de ban van Jaap van Dissel, aerosolen en de mondkapjes van Sywert. Zo werd de introductie van Aiways een voetnoot in een bewogen jaar.



Aiways betekenis



Aiways (vrij vertaald 'liefde voor rijden') geeft niet op. De U6 Coupé is het tweede model en moet auto’s als de Tesla Model Y, de Volkswagen ID.4 en (vooral) de Polestar 2 het leven zuur gaan maken. De U6 Coupé lijkt wel door dezelfde ontwerpers getekend te zijn, met name en profil is het duidelijk dat de Aiways flirt met zijn Chinees-Zweedse concurrent. De stootstrips doen dan weer aan de airbumps van Citroën denken. Maar laten we niet te flauw doen over kopieergedrag, het uiterlijk is behoorlijk geslaagd.

Aiways U6 SEPP-subsidie

Bij zijn herkansing zet Aiways niet vol in op online autoverkoop, zoals veel andere nieuwe merken. Ze werken aan een dealernetwerk, zodat de verkoper je gewoon kan vertellen dat zijn schoonmoeder ook een gele Aiways heeft. De overige verleidingstactieken kennen we van andere Chinese merken: korte levertijden, rijk uitgeruste auto’s zonder optielijst (maar mét standaard warmtepomp), en in de toekomst de keuze voor een abonnement, waarbij je maandelijks een vast bedrag betaalt.



Dat laatste is geen overbodige luxe, want de aanschafprijs van de U6 Coupé is fors, met bijna 49.000 euro. Meer smaken dan deze Prime-uitvoering zijn er niet. De U6 Coupé is niet veel goedkoper dan een Polestar 2 en zelfs iets duurder dan een Tesla Model Y. Nu de subsidiepot voor elektrische auto's maar niet opraakt, wordt speciaal voor Nederland nog wel gewerkt aan een Aiways U6 Coupé voor minder dan 45.000 euro, zodat particulieren 2950 euro kunnen vangen van de overheid. Het accupakket blijft hetzelfde, maar de uitrusting is minder uitgebreid.

Actieradius en laadsnelheid



Met zijn actieradius en laadsnelheid weet de Aiways U6 Coupé geen potten te breken. Uit één acculading perst de 63 kWh-batterij 400 elektrische kilometers. Snelladen gaat met maximaal 90 kWh; tegenwoordig een waarde waarmee je in de achterhoede blijft steken. De Tesla Model 3 en Polestar 2 komen verder en laden sneller.

Net als de Polestar 2, houdt de U6 Coupé het midden tussen een suv, een hatchback en een coupé. De aflopende daklijn staat hem goed en doet het ergste vrezen voor de ruimte, maar die angst blijkt ongegrond. Met name achterin maakt de Aiways indruk, met ongekend veel hoofd- en beenruimte. De wielbasis is dan ook vrijwel gelijk aan die van de grotere Mercedes EQC.



Mooier dashboard



Het dashboard is een flinke verbetering ten opzichte van de U5. Bij de U6 Coupé kijk je uit over een smal display met alle belangrijke informatie. Fysieke knoppen heeft de Aiways niet, alle functies zitten geclusterd in een groot aanraakscherm in de middenconsole. De inrichting van het dashboard is stijlvol, en ook de vrolijke kleuren van de stoelen – een combinatie van wit, rood en blauw – is heel aardig bedacht. Ook fijn is dat je niet meer continu “Focus on the road and don’t smoke” hoort. Die woorden schalden in de U5 als een mantra door de auto als je ook maar even je blik van de weg afwendde.



Het comfort, de stilte en de ogenblikkelijk beschikbare kracht kennen we van elke andere elektrische auto. Het onderstel is identiek aan dat van de U5 en heeft een comfortabele afstemming. Oneffenheden worden hier en daar behoorlijk doorgegeven en op hoge snelheid hoor je de banden goed, maar echt hinderlijk wordt het nooit. One-pedal driving is niet mogelijk, terwijl we daar bij elektrische auto's juist altijd zo blij van worden. Wel is de U6 Coupé soepel de bocht om te sturen in de Sport-stand, waarmee de reacties op het gaspedaal merkbaar feller worden. Ook het relatief lage gewicht van 1790 kilo werkt mee. Ter vergelijking: de Polestar 2 weegt 150 kilo meer.

Enorme dode hoek



Ondanks het hoge comfortniveau, verloopt onze testrit niet zonder ergernissen vanwege alle waarschuwingspiepjes. Het gebeurt als je de snelheid overschrijdt, als je te dicht op de wegmarkering rijdt (een crime op smalle provinciale wegen), of wanneer de camera’s en sensoren denken dat je de auto in de dode hoek niet hebt gezien. Dat laatste is op zich niet gek, want het zicht naar achteren en opzij is beroerd, vanwege de enorme C-stijlen en de kleine achterruit. Maar de veel te nadrukkelijke stuurcorrecties zijn gekmakend - je moet krachtig tegensturen om van de Chinese elektronica te winnen.



Van camera’s uit China verwacht je dat ze minutieus en messcherp elk detail op de weg registreren, maar gek genoeg is hun intelligentie vrij beperkt. Ze lezen de onderschriften van borden slecht af. Rijd je 130 km/h na 19 uur, dan kun je dus onterecht op een bestraffend gepiep getrakteerd worden. Alles kan worden uitgeschakeld, maar als je de auto vervolgens weer start (zonder sleutel of startknop), staan de piepjes meteen op scherp. Een verplichting van de EU, waar we ook bij andere merken niet vrolijk van worden. Aiways werkt aan een oplossing, waarbij je met een druk op de knop de instellingen van de rit ervoor kunt terugkrijgen.

Conclusie

Hoe onderscheidend is de Aiways U6 Coupé in het overvolle landschap van middelgrote elektrische suv's? Hij heeft een opvallend uiterlijk en is ruim, maar weet verder weinig grenzen te verleggen. Aiways doet er goed aan vaart te maken met een betaalbare EV onder de 25.000 euro. Daar is een schreeuwende behoefte aan, en als ze echt opschieten, hebben ze de auto misschien klaar voordat de Volkswagen-groep in 2025 aan zijn offensief begint.