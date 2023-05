BMW op waterstof komt pas over 5 jaar, wij rijden hem nu al

De BMW iX5 Hydrogen waarmee we even mogen rijden, oogt en voelt productierijp. Hij presteert als een malle, heeft een actieradius van 504 kilometer en tanken gaat snel. Toch duurt het nog jaren voordat de eerste waterstof-BMW op de markt komt. Hoe zit dat?

Naar BMW’s eigen zeggen is de fabrikant al vier jaar bezig om de BMW iX5 Hydrogen wereldwijd te testen. Momenteel is de waterstof-BMW met een hittestage in Saoedi-Arabië bezig. In het frisse, kletsnatte Amersfoort mochten wij er een blokje mee om.



Breekt waterstof echt door als autobrandstof?



Dat BMW voor Amersfoort koos als proefritlocatie, is geen toeval. Een dag eerder opende Fountain Fuel hier namelijk zijn eerste Nederlandse energiestation, waar je zowel waterstof kunt tanken als je elektrische auto kunt snelladen. Het station verkeert nog in de testfase, in juni moet het operationeel zijn. Op relatief korte termijn komen er Fuel Fountain-stations in Nijmegen en Rotterdam en daarna volgen nog minimaal zeven locaties.



Goed nieuws voor de berijders van een Toyota Mirai en de Hyundai Nexo. Mensen met een waterstof-BMW moeten nog even wachten, simpelweg omdat het nog járen duurt voordat BMW zijn eerste elektrische waterstofauto op de markt brengt.

Is waterstof wel zinvol als brandstof voor personenauto's?



Als het inderdaad zover komt, want een heleboel wetenschappers geloven niet dat waterstof een geschikte brandstof is voor personenauto’s. Zij verwachten dat alle groene waterstof die er in de toekomst geproduceerd wordt, nodig is voor de industrie en voor het vracht- en scheepvaartverkeer. Zij verwachten dat personenauto’s vooral batterij-elektrisch blijven.

BMW wil niet alleen op de EV wedden



BMW geeft bij monde van dr. Jürgen Guldner (projectmanager waterstoftechnologie) aan, dat het liever niet op het ene paard van de BEV wedt. Voor mensen die lange afstanden rijden en/of geen toegang hebben tot een handig gelegen laadpaal, wil BMW een uitstootvrij alternatief bieden. Een waterstofauto is volgens BMW een slimme optie. Ook omdat je hiervoor niet afhankelijk bent van het in zijn voegen krakende elektriciteitsnetwerk. En van lange laadtijden heb je evenmin last. Bovendien hoeft er in een waterstofauto met brandstofcel geen gigantisch accupakket.



Daardoor zijn er minder kostbare en schaarse grondstoffen voor nodig dan voor een batterij-elektrische auto. Ook scheelt het gewicht, wat weer goed nieuws is voor de rijbeleving. Toch houdt Guldner een slag om de arm. Uiteraard moet er een goede waterstofinfrastructuur komen. Die moet op zijn beurt bijdragen aan voldoende vraag vanuit de markt. Over de marktintroductie van zijn eerste waterstofauto blijft BMW dan ook wat vaag: 'aan het einde van dit decennium'. En dat terwijl de iX5 Hydrogen zo de showroom in lijkt te kunnen, en eerder nog 2025 als introductiejaar werd genoemd.

Rijden met de BMW iX Hydrogen



Afgaand op onze korte rijervaring met de BMW iX5 Hydrogen, zal het aan de kwaliteiten van de auto zelf niet liggen. Hij is gebaseerd op de huidige BMW X5, waarbij de tanks (vervaardigd van met koolstofvezel versterkte kunststof) in de bodem zijn weggewerkt. Daarin zit de gasvormige - en uitermate brandbare - waterstof onder een druk van 700 (!) bar. Niet schrikken, volgens de BMW-woordvoerder zijn de tanks schok- en kogelvrij en uitermate hittebestendig ... De elektrische aandrijfunit op de achteras, waarin elektromotor, transmissie en vermogenselektronica zijn samengebracht, is afkomstig uit de BMW iX.



De elektromotor krijgt zijn elektriciteit vanuit de brandstofcel – afkomstig van Toyota! - én een relatief kleine lithium-ionaccu, die door de brandstofcel wordt bijgeladen. Qua rijden doet de iX5 Hydrogen sterk denken aan de BMW iX. De auto is doodstil, al kun je ook een nepgeluidje aanzetten, stuurt met gevoel en biedt veel comfort. Het totaal beschikbare vermogen van 401 pk zorgt voor een honderdsprint van minder dan 6 seconden, maar de moeiteloze tussensprints die de 720 Nm aan koppel mogelijk maakt, zijn nog veel indrukwekkender.



De topsnelheid van de iX5 Hydrogen bedraagt 205 km/h. Tenminste, als de batterij volledig is opgeladen. Zo niet, dan houdt het op bij 185 km/h. Net als bij veel ‘gewone’ elektrische auto's, kun je tijdens het uitrollen de mate van regeneratie aanpassen. Door wat te vogelen met flippers aan het stuur kun je meer of minder energie terugwinnen. Ook heeft de transmissie een B-stand. Onze testauto gedroeg zich bij 'gas los' af en toe wat schokkerig. Maar dat was dan ook het enige waaraan te merken was dat iX5 Hydrogen nog niet helemaal af is.

Hoe gaat het tanken van waterstof?



Hét grote voordeel van een waterstofauto ten opzichte van een BEV is de korte tanktijd; het duurt maar 3 tot 4 minuten om de tanks vol te gooien. Daar gaat dan ook maar 6,5 kilo waterstof. Die geringe hoeveelheid is desondanks goed voor een WLTP-actieradius van 504 kilometer. Het vulpistool en de manier hoe je het aansluit, doen denken aan de werkwijze bij het tanken van lpg.

Prijskaartje waterstof



Win-win dus? Nou, momenteel is waterstof nog érg kostbaar. Fuel Fountain mikt op een kiloprijs van 18,95 euro, maar bij een waterstoftankstation in Nieuwegein betaal je nu nog meer dan 27 euro per kilo. Het volgooien van de iX5 Hydrogen komt dan op zo’n 175 euro! Zo kost de milieuvriendelijke brandstof je omgerekend zo’n 35 cent per kilometer. Dat is veel meer dan je aan benzine of diesel kwijt bent – laat staan aan elektriciteit. Daarnaast is de technologie nog jong en zijn de volumes klein, waardoor de prijs van de auto evenmin zal meevallen. Kijken we naar de Hyundai Nexo en Toyota Mirai (beide vanaf ca. 70.000 euro), dan verwachten we dat de prijs van de iX5 Hydrogen richting de 100.000 euro gaat.

We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat BMW nog even wacht om zijn waterstofauto op de markt te brengen. Want de accutechniek staat natuurlijk ook niet stil. Aandrijfaccu’s worden goedkoper, kleiner en efficiënter. Ook gaan er in de toekomst minder schaarse grondstoffen in. Pijnpunt voor batterij-elektrische auto's blijft de dreiging van een overbelast rakend elektriciteitsnetwerk. Daarin rust misschien wel de grootste kans voor de waterstofauto. Wordt vervolgd.