Porsche Panamera (2024) betrapt: twijfels over Taycan maken opvolger nodig

Het succes van de Taycan heeft een keerzijde; de verkoopaantallen van de Porsche Panamera dalen in sommige markten. Einde verhaal dus? Nee, in 2024 komt er toch een nieuwe, als plug-in hybride. Wij betrapten hem.



Toen de elektrische Porsche Taycan in 2020 op de markt kwam, staken de eerste geruchten de kop op over het einde van de Panamera. Sindsdien wordt de Panamera op sommige markten dan ook overvleugeld door de Taycan. In Duitsland is dat bijvoorbeeld het geval. Ook in Nederland is de Taycan veel populairder. In 2022 was de stand 715 tegen 141. Alleen de Cayenne verkocht bij ons nog iets beter (726 auto's).

Vrijwel naakt



De huidige Panamera is al op de markt sinds 2016, dus loopt op zijn laatste benen. Leidt het succes van de Porsche Taycan zijn ondergang in? Allerminst. In Europa mag de Taycan dan aan een opmars bezig zijn, wereldwijd verkochten beide modellen in 2022 ongeveer even goed. Van de Panamera werden 34.142 exemplaren verkocht, de Taycan deed het iets beter met 34.801 auto's. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de verschillen weer gaan toenemen. De Taycan had meer last van de chiptekorten dan de Panamera, maar in 2023 is het herstel ingezet.

De komst van een nieuwe Panamera is nu zeker. Onze fotograaf betrapte een vrijwel naakte Porsche Panamera in de buurt van het ontwikkelingscentrum van Porsche in Weissach, bij Stuttgart.

Panamera plug-in hybride



Toch is het uiterlijk van de nieuwe Panamera meer een evolutie van zijn voorganger dan een kopie van de Taycan. Motorisch verwachten we vooral een beperkter aanbod. De huidige Porsche Panamera is nog leverbaar met V6- en V8-motoren zonder elektrische ondersteuning. Die tijd is bij de nieuwe Panamera hoogstwaarschijnlijk voorbij. Op eerdere spionagebeelden zagen we klepjes aan beide zijde van de auto en dat wijst op een plug-in hybride aandrijflijn.

Dat is niet nieuw, ook de huidige Panamera 4 E-Hybrid is een plug-in hybride (PHEV). Een zescilinder benzinemotor met 330 pk werkt samen met een 136 pk sterke elektromotor. Het topmodel van de Panamera, de Turbo S E-Hybrid met 700 pk, is eveneens een PHEV. Tja, en wat moet je met de peperdure Turbo S (630 pk) als je ook de goedkopere E-Hybrid kan bestellen? Die heeft meer vermogen, is zuiniger én 63.600 euro goedkoper.



Waarom een nieuwe Panamera?

De vraag is waarom Porsche toch met een opvolger voor de Panamera komt en niet alle ballen op de Taycan speelt. Dat heeft toch te maken met de twijfels die veel bestuurders nog hebben over elektrisch rijden, vooral in de Verenigde Staten. Porsche wil een alternatief blijven bieden aan deze twijfelaars. Noord-Amerika is goed voor 25 procent van de afzet van Porsche. Waarschijnlijk komt ook weer een Panamera Sport Turismo op de markt.