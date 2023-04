Deze elektrische topsedan van BMW heeft meer pk's, maar is trager dan de M5

Maar liefst 660 pk en 1100 newtonmeter peurt de nieuwe BMW i7 M70 xDrive uit twee elektromotoren. Dat is fors meer dan de BMW M5 aan boord heeft. Toch houdt de elektrische topsedan zijn benzinebroertje niet bij ...



De BMW i7 M70 xDrive is het nieuwe topmodel van de nieuwe 7-serie en de krachtigste volledig elektrische BMW. Hij heeft 116 pk meer dan de i7 xDrive60 (444 pk). Om de enorme elektropower van de elektromotoren op de voor- en achteras in goede banen te leiden, voorzag BMW M GmbH hem van een aangepast, luchtgeveerd M-onderstel. BMW belooft dan ook een ongekende combinatie van elektrisch comfort en prestaties. We maken ons handenwrijvend op voor een honderdsprint binnen de 3 tellen, maar die vlieger gaat niet op.

Wat gaat deze i7 kosten?

Snelste BMW i7 minder snel dan M5

Want hoewel de BMW i7 M70 xDrive 60 pk meer heeft dan de 'meest bescheiden' BMW M5, is de elektrische sedan 0,3 seconde langer onderweg van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid van de top-i7 is elektronisch begrensd op 250 km/h. Dat is voldoende om een gewone M5 bij te houden, maar de vraag is welke er dan het eerst aan de laadpaal of de benzinepomp staat ...

De 'lichtgewicht' BMW M5 CSL is daarentegen een onneembare horde: die sprint in 3,3 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 305 km/h ... Als we verder in de specificaties duiken, is al snel duidelijk waarom. De krachtigste BMW i7 weegt 2770 kilo, 1070 kg meer dan de M5 CSL.

Hebben we je nu aan het twijfelen hebben gebracht of je een M5 dan wel een i7 M70 wilt kopen? Dan heb je nog even de tijd om erover na te denken. Hoewel de elektrische topper nu al op de internationale autoshow Auto Shanghai staat, komt de auto pas in de tweede helft van 2023 op de markt.

Sterkste elektromotor

Alle gekke vergelijkingen op een stokje, de nieuwe i7 M70 is wel degelijk een machtig brok techniek. In de twee geïntegreerde aandrijfunits op de voor- en achteras zijn de elektromotor, aansturingselektronica en transmissie op compact wijze in in één behuizing samengebouwd, waardoor er veel ruimte overblijft voor mens en bagage. Daarbij zorgt het M specifieke ontwerp van de synchroonmotoren voor een ongekende vermogensdichtheid. Met 2,41 kW per kilogram is de 489 pk sterke achterste elektromotor de krachtigste binnen BMW.

In samenwerking met de elektromotor (258 pk) op de vooras ontstaat volledig elektrische vierwielaandrijving. In Sport Mode bedraagt het systeemkoppel 1015 Nm en bij activering van Launch Control en de M Sport Boost-functie loopt dit tijdelijk op tot 1100 Nm.

Actieradius BMW i7 M70

De vraag is wie een ruim 5 meter lange en bijna 3 ton wegende sedan koopt voor stoplichtsprintjes. Op een enkele rapper of profvoetballer na dan. Die kopersgroep zal waarschijnlijk ook in zijn nopjes zijn met de 21-inch wielen en de leverbare two-tone carrosseriekleuren. In combinatie met de kleuren van BMW Individual zorgt dit volgens de fabrikant voor 'een bijzonder extravagante uitstraling'. Waarvan akte.

Klanten die uit privéjet-schaamte lange afstanden liever in de i7 M70 afleggen dan per vliegtuig, zijn waarschijnlijk vooral blij met de actieradius. Met een bruikbare capaciteit van accu van 101,7 kWh is een bereik van 588 tot 560 km (WLTP) mogelijk. Wie het uiterste uit zijn batterijpakket wil wringen, activeert de Max Range-functie in. Vervolgens worden het vermogen en de topsnelheid beperkt, maar neemt de actieradius met zo’n 15 tot 25 procent toe.

De slimme oplaadsoftware zorgt standaard voor het snel opladen van het accupakket. Dat gaat met tot 22 kW voor wisselstroom en tot 195 kW voor gelijkstroom (snelladen). Daarmee kun je bij een snellaadstation in 10 minuten tot 170 km actieradius bijladen.

Hoe herken je de BMW i7 M70?

Behalve aan de speciale kleuren, kun je de krachtigste i7 ook herkennen aan de contourverlichting van de grille. Bij het M Performance Pack is die verlichting voor gecombineerd met een omlijsting van de grille in hoogglans zwart. En profil onderscheidt de M-versie zich van de reguliere i7 met onder meer M-buitenspiegels met karakteristieke dubbele voet en de speciale dorpelverbreders. Van achteren herken je de modelspecifieke achterbumper met diffusor.

Wanneer de CEO klaar is met het doornemen van de jaarcijfers en het voordragen van zijn redevoering, kan hij/zij gaan genieten van de de Executive Lounge met geoptimaliseerde ligfunctie achterin. Schakel het Theatre Screen en de Bowers & Wilkins Surround-installatie in en je hebt achterin een exclusieve privébioscoop op wielen.

Wat de krachtigste BMW i7 gaat kosten is nog onbekend, maar uitgaand van de BMW i7 xDrive60 (144.11 euro) rekenen we op minimaal 185.000 euro tot 2 ton.