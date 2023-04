Deze BMW XM Label Red vind je pas mooi na een fles Red Label

Waarom de heftigste BMW XM de toevoeging ‘Label Red’ krijgt, is meteen duidelijk. De gigantische grille heeft een knalrode omranding. Daarachter gaat een plug-in hybride aandrijflijn schuil met 748 pk.

Bij de BMW XM Label Red staan alle signalen op rood. Aan de buitenkant blijft het niet bij de ‘hot lips’ van de grille. Rondom de zijruiten en op de diffusor onder de achterbumper zijn rode accenten aangebracht. Rode remklauwen en badges maken het rode plaatje aan de buitenkant af.



Kun je niet wachten op de BMW XM Label Pink?



Binnenin gaat het vrolijk verder met deels rode rugleuningen en rode stiksels. Zo op de nuchtere maag hebben wij wat moeite met deze BMW. Maar na een hele fles Red Label whisky achter de kiezen, denken we er misschien heel anders over. Misschien.

Magisch koppel BMW XM Label Red



Uiteraard laat BMW het bij deze extra hete XM niet bij opsmuk alleen. Het M Hybrid-systeem van de BMW XM Red Label levert een systeemvermogen van 748 pk in plaats van de al niet-misselijke 653 pk van de reguliere BMW XM. Die extra power is volledig op het conto te schrijven van de 4,4-liter V8-motor. De sportdivisie van BMW wist hier 585 pk in plaats van 489 pk uit te persen. Het koppel steeg van 800 Nm naar de magische waarde van 1000 Nm.



Hoe snel is de BMW XM Label Red?



Het vermogen van de elektromotor (197 pk) met geïntegreerde achttraps automaat bleef ongewijzigd. Niettemin is de BMW XM Label Red volgens zijn makers het krachtigste BMW M model ooit. Dan valt de sprint van 0 tot 100 km/h in 3,8 s toch een tikkie tegen. Er zijn auto’s genoeg auto’s met minder vermogen die die dat sneller doen. Hoe dat kan? Nou zet de BMW XM maar eens op de weegschaal. Als het arme ding niet uit elkaar ploft, zal het een waarde van meer dan 2600 kilo aangeven. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h (290 km/h met het M Driver’s Pack).



748 pk en toch 1 op 50?!



Om toch voldoende indruk op omstanders te maken, monteert BMW twee elektronisch geregelde, verstelbare kleppen in het sportuitlaatsysteem. Hierdoor laten de boven elkaar geplaatste dubbele uitlaten een geluid op dat vast uitstekend past bij de uiterlijke verschijning van deze hybride. Een concept overigens, dat ooit was ontwikkeld om het brandstofverbruik omlaag te brengen. En geloof het of niet, dat is bij de BMW XM Label red ook uitstekend gelukt.

De nettocapaciteit van de hoogvoltbatterij is 25,7 kWh, waarmee een elektrische actieradius van gemiddeld 75 – 83 kilometer (WLTP) mogelijk is. De puur elektrische topsnelheid is 140 km/h. Volgens BMW schommelt het gemiddeld verbruik dan ook rond de 2 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 50. Maar we weten allemaal wat officiële verbruikscijfers van stekkerhybrides in de praktijk waard zijn.



Prijs BMW XM Label Red



Alsof de XM Label Red in standaardtrim al niet extravagant genoeg is, presenteert BMW ook een gelimiteerde versie. Deze is pikzwart – sorry, lndividual Frozen Carbonschwarz metallic - en wordt in een oplage van slechts 500 stuks gebouwd.



In oktober 2023 maakt de BMW XM Label Red zijn Nederlandse showroomdebuut. Er prijskaartje onder de ruitenwisser vermeldt dan een bedrag van 203.700 euro.