Waarom de goedkoopste Volkswagen ID. Buzz eigenlijk 5430 euro te duur is

De Volkswagen ID. Buzz Pro-uitvoering heeft een nieuwe, lage basisprijs van 67.490 euro. Maar dat is nog steeds 5430 euro te duur, want je krijgt véél minder opties en extra’s dan eerst.

Wij zijn groot fan van de Volkswagen ID. Buzz, maar we kunnen hem niet betalen. Daarom wordt elke prijsverlaging met open armen ontvangen. Maar ook met een kritische blik bekeken, want zo'n nieuwe basisprijs moet wel uit de lengte of de breedte komen. In dit geval komt het uit de optiepakketten, want daarin snijdt Volkswagen enorm.

Betalen voor optiepakketten

Het persbericht van Volkswagen brengt het als goed nieuws: ‘De ID. Buzz Pro is eenvoudig naar wens samen te stellen met tal van optiepakketten.’ Maar dat is codetaal voor: de optiepakketten zitten niet langer standaard op de auto, daarvoor moet je nu bijbetalen. En dat loopt best op.

Hieronder zie je een lijst van opties en systemen die de niet langer leverbare Volkswagen ID. Buzz 1st van 69.990 euro wél had en de nieuwe ID. Buzz Pro van 67.490 euro niet. Tussen haakjes staat de meerprijs die Volkswagen tegenwoordig in rekening brengt.

Dit heeft de ID. Buzz Pro niet (en de 1st wel)

20 inch lichtmetaal (voor ID. Buzz Pro: 480 euro)

Interieur Pakket 'ArtVelours' (1320 euro)

Multimedia Pakket (1480 euro)

Assistance Pakket (780 euro)

Design Pakket (1860 euro)

Open & Close Pakket (2010 euro)

Totaalprijs om de ID. Buzz Pro aan te kleden als ID. Buzz 1st: 7930 euro. En als je bedenkt dat Volkswagen de elektrische bus maar 2500 euro goedkoper in de markt zet, is-ie eigenlijk 5430 euro te duur.

ID. Buzz Pro: wat krijg je wel?

Wat er allemaal in de ontbrekende pakketten zit, is teveel om op te noemen. Wat krijg je dan wel? Het accupakket is nog steeds 77 kWh groot en de elektromotor nog altijd 204 pk sterk. De officiële actieradius bedraagt 415 kilometer en dat is twee kilometer meer dan voorheen – dat is vast te danken aan de slag kleinere wielen van 19 inch. Snelladen gaat nog steeds met een piekvermogen van 170 kW.