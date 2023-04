Het Chinese automerk Zeekr, dat net als Volvo onderdeel is van het grote Geely-concern, heeft aangekondigd dat het elke zes maanden een nieuwe elektrische auto op de markt wil brengen. In ieder geval één van deze nieuwe modellen komt naar Europa en richt zijn pijlen op de Tesla Model 3.

Zeekr heeft tijdens een presentatie van de resultaten over 2022 bekendgemaakt dat het per 2025 naar 650.000 verkopen per jaar wil groeien. Wereldwijd welteverstaan. Ter vergelijk: Tesla verkocht in 2022 ruim 1,31 miljoen elektrische auto's, waaronder de Tesla Model 3, in Nederland de bestverkochte Tesla tot nu toe.

Juist die Tesla Model 3 heeft Zeekr in het vizier. Getuige een nieuwsbericht op Autocar.co.uk voegt Zeekr hoogstwaarschijnlijk een elektrische sedan toe aan zijn Europese aanbod. Die auto met de interne codenaam CS1E moet in 2024 op de markt komen en Tesla Model 3-rijders uit hun auto lokken.

Zeekr: ambitieuze groeiplannen

De door CEO An Conghui van Zeekr aangekondigde elektrische sedan maakt deel uit van de ambitieuze groeiplannen van Zeekr. Modellen die zeker naar Europa en dus Nederland komen, zijn de Zeekr 001, een concurrent van de Tesla Model S, en de Zeekr X die eerst Zeekr 003 heette (zie de foto hierboven).

Actieradius tot 1032 kilometer

De productie van de Zeekr X begint in het derde kwartaal van 2023. Dat de Zeekr X in Nederland nog dit jaar te koop is, zou dus zomaar kunnen. Nederland krijgt vanwege het gunstige klimaat voor elektrische auto's samen met Scandinavië voorrang boven andere Europese landen. Zeekr wil zich onderscheiden met een actieradius waar veel andere elektrische auto's een puntje aan kunnen zuigen. Zo geeft het voor de Zeekr 001 een actieradius op tot maar liefst 1032 kilometer!