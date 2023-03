Wen er maar aan: dit racestuurtje van Lexus zit straks ook in jouw volgende auto

De elektrische Lexus RZ 450e die wij onlangs reden, wordt in 2025 leverbaar met One Motion Grip. Dit is een stuurinrichting zonder fysieke verbinding tussen het stuur en de voorwielen. Hoe bevalt dat yoke-stuur in de praktijk?

Twee jaar voordat Lexus het steer by wire-systeem in productie neemt, mogen wij het uitvoerig testen. Niet op een afgezette parkeerplaats met een strenge Japanse instructeur naast ons, maar gewoon op de openbare weg in Zuid-Frankrijk, zonder pottenkijkers. Vanwege het vlindervormige stuur - ook wel yoke-stuur genoemd - en het ultradirecte stuurkarakter heb je soms het idee dat je in een racegame zit. In bochten hoef je het stuur maar heel iets te verdraaien en overpakken is nooit nodig. Vandaar dat het stuur geen bovenrand heeft.



Steer by wire in de praktijk

Doordat de besturing van de Lexus RZ 450e met One Motion Grip geheel elektronisch verloopt, is het relatief gemakkelijk om de overbrenging te variëren. Zo stuurt de auto bij snelheden van meer dan 100 km/h op een rechte weg minder direct dan op een bochtig traject waarop de snelheid lager ligt. Hiermee wordt voorkomen dat de auto zich op de snelweg gedraagt als een overprikkelde ADHD'er.



We vroegen ons af hoe de besturing zou reageren als we op een bochtige snelwegafrit flink zouden afremmen. Gelukkig bespeurden we geen plotselinge en onnatuurlijke veranderingen in de stuurreacties. Waar Lexus wat ons betreft nog wel iets op moet verzinnen, is de onhandig korte stengel van de richtingaanwijzer. Vooral bij het verlaten van een rotonde grepen we nogal eens mis.



Wat gebeurt er als de accu leeg is?



En wat doet het systeem als je met een leeg accupakket komt te staan? Kun je de auto dan nog op een auto-ambulance manoeuvreren? Ja, natuurlijk; we hebben het hier wel over Lexus. In het geval van een calamiteit heeft One Motion Grip heeft maar liefst twee back-ups. Dat is mooi, maar de daarvoor benodigde onderdelen, brengen ook weer het nodige gewicht in de schaal. Hierdoor is One Motion Grip niet lichter dan een traditionele stuurinrichting met een stuurkolom, stuurhuis en stuurassen.



Parkeren met steer by wire is wennen



Tijdens het manoeuvreren (bijvoorbeeld parkeren) bij lage snelheden moet je wennen aan de extreem directe manier waarop de voorwielen reageren. In het begin draai je het stuur al snel te ver in. Daar konden de achterbumper van onze experimentele Lexus RZ 450e en een stenen paaltje bijna over meepraten. Gelukkig behoedden de parkeersensoren met automatische remfunctie de auto voor een geschaafde bumper en onszelf voor een gedeukt imago.

Wat is de prijs van Lexus' One Motion Grip?



Vanaf 2025 gaat Lexus de RZ 450e met One Motion Grip leveren. De meerprijs zal vermoedelijk zo'n 2000 euro bedragen. Vraag is of je het de investering waard vindt. In Nederland zien wij het nut er niet echt van in - in ons land rijd je immers 90 procent van de tijd rechtuit. Ga je daarentegen vaak de bochtige paden en kronkelende lanen in, dan is die directe besturing best leuk.



Steer by wire straks ook in goedkopere auto's?



Blijft One Motion Grip een speledingetje voor de welgestelde enthousiasteling? Waarschijnlijk niet. Wanneer het volledig uitontwikkeld is, is het voor auto's in alle klassen en segmenten te gebruiken. Dat scheelt productie- en ontwikkelingskosten; zo vergt het bouwen van auto's met links en rechts stuur minder aanpassingen. Bovendien neemt het systeem minder ruimte in. Het zou ons dan ook niet verbazen als we het elektronische stuurhuis over een jaar of tien ook tegenkomen in de Toyota Yaris en Toyota Corolla.