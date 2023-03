Met een ID. Buzz sta je korter aan de laadpaal dan met de Volkswagen ID.4

De batterij van de Volkswagen ID. Buzz gaat het snelste leeg van alle ID-modellen, dus is het maar goed dat-ie ook het rapst weer vol zit.

De meeste elektrische elektrische Volkswagens met een batterij van 77 kWh hebben een laadvermogen van 135 kW, maar de ID. Buzz ondersteunt officieel 170 kW. Op dat gebied is hij de Volkswagen ID.4 en de ID.3 en ID.5 dus de baas.

In de praktijk gaat hij zelfs tot 185 kW en dat is indrukwekkend. Nou is die uitschieter wel van korte duur, zoals je in onderstaande grafiek kunt zien. Het zou helemaal ideaal zijn als Volkswagen die eerste piek kan rekken tot een plateau dat doorloopt tot bijvoorbeeld 50 procent. Met de huidige laadcurve duurt snelladen tot 80 procent precies een halfuur.

Zo verloopt snelladen met de ID. Buzz

Volgens Volkswagen kan de ID. Buzz snelladen met 170 kW, maar in werkelijkheid piekt hij pas bij 185 kW. Jammer genoeg zet de daling al vroeg in: bij 20 procent begint de schuine lijn omlaag. Bij 54 procent en 100 kW keert de rust terug en vanaf 64 procent blijft het laadvermogen mooi constant. Afkoppelen bij 80 procent is de norm in EV-land en de ID. Buzz vormt daarop geen uitzondering.

Tijdswinst in minuten

Zoals gezegd is de snellaadpiek van 185 kW maar van korte duur. De tijdwinst is dan ook beperkt. De ID. Buzz laadt in 30 minuten tot 80 procent en voor de ID.4 communiceert Volkswagen 36 minuten. Zes minuten tijdswinst dus. Maar vergeet niet: dat zijn de saaiste zes minuten, want dan ben je al naar de wc geweest, is de koffie opgedronken en heb je WhatsApp bijgewerkt.



Nieuwe ID.-modellen die nog sneller laden

De ID. Buzz zal niet altijd Koning Snelladen blijven. Binnenkort verschijnt de vernieuwde ID.3, waarvan de versie met de grote batterij van 77 kWh ook een laadsnelheid van 170 kW ondersteunt. De Volkswagen ID.7 staat op het nieuwe MEB+-platform en tikt later dit jaar waarschijnlijk de 200 kW aan.

Aangezien de ID. Buzz zijn platform deelt met de ID.4 en ID.5, zijn we benieuwd of die modellen het hoge laadvermogen gaan krijgen met behulp van een software-update. Meld je hieraan als je daarover wilt lezen in een toekomstige nieuwsbrief.

