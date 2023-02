Na de Lightyear 0, is ook een andere auto op zonnecellen heel hard op weg te mislukken. De Duitse Sono Motors Sion komt er niet, tenzij er koper komt met diepe zakken en engelengeduld.



De Sono Motors Sion (2023) is mislukt. Het ambitieuze Duitse project, met als doel een auto op zonne-energie, moest eind februari 2023 worden gestaakt vanwege een mislukte crowdfunding-actie. Het Duitse merk hoopte 100 miljoen euro op te halen, maar kwam maar ongeveer tot de helft. Er waren te weinig geïnteresseerden die bereid waren om van tevoren een bedrag van 27.000 euro op te hoesten voor hun Sion.



Investeerders hadden eerder de geldkraan al dichtgedraaid, en dus was er geen rooie Pfennig om een eerste serie te bouwen. Gevolg is dat ongeveer 300 mensen bij Sono Motors hun baan verliezen. Waar hebben we zo’n verhaal toch eerder gehoord ….

Sono Motors doet nu pogingen om de Sion te verkopen aan andere geïnteresseerden. Aan de interesse van de klanten lag het eigenlijk niet; meer dan 45.000 mensen hadden zich ingetekend voor deze zonne-auto.

245 kilometer gratis rijden



En het leek allemaal zo hoopgevend. De productie van de Sono Motors Sion zou in de tweede helft van 2023 moeten starten bij Valmet Automotive in Finland, waar ook de Lightyear 0 van de band zou rollen. Die fabriek heeft kennelijk geen gunstig gesternte … Prijzen zouden beginnen bij zo’n 30.000 euro. Minder dus dan de Lightyear 2, waarvan het ook al onzeker is of-ie ooit het daglicht gaat zien.



Ook de andere specs waren veelbelovend. Puur op de batterij moest de Sono Motors Sion 305 kilometer ver komen, maar dankzij de 456 in de carrosserie geïntegreerde zonnecellen zouden daar in een zonnige week zomaar 245 kilometers bijkomen. Gratis, van de zon! Gemiddeld beloofde Sono Motors een actieradius op zonne-energie van 112 kilometer per week.



Dan maar een Aptera



De batterij opladen ging met maximaal 75 kW. In het interieur viel het brede luchtfilter van rendiermos op. Ook over de riante bagageruimte van 650 liter zou geen Sono Motors-koper geklaagd hebben. Maar het mag niet baten, als er geen koper komt, wordt de Sion naar de geschiedenisboeken verwezen.



Het meest concrete plan voor een auto op zonne-energie komt nu van Aptera, een Amerikaanse start-up. En Sono Motors? Dat wil zonnepanelen voor andere fabrikanten gaan maken. B2B dus, en niet meer voor consumenten.