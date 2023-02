BMW X5 en X6 vernieuwd: waarom je de V8 beter kunt laten staan

Pfieuw: de BMW X5 en X6 zijn gefacelift, maar ze kregen niet de neus die op de nieuwe BMW 7-serie en de BMW XM prijkt. BMW snapt blijkbaar dat het niet het hele jaar carnaval is. Treurig nieuws voor de V8-fans, want na de facelift is de meerwaarde van de achtcilinder wel héél beperkt.

We hielden ons hart vast toen het persbericht over de vernieuwde BMW X5 en X6 op onze digitale mat plofte. Snel de foto’s bekijken … Gelukkig, de neuzen zijn weliswaar aangepast en de lampunits zijn ook smaller geworden, maar de rare dubbellaags spleetkoplampen van de nieuwe BMW 7-serie en de BMW XM blijven ons bespaard. Vanwege de dubbele pijlvormige dagrijlampen, die ook fungeren als richtingaanwijzers, vinden we de lampunits zelfs wel gaaf.



Benieuwd naar de prijzen van alle nieuwe BMW's X5 en X6?



BMW's met Skoda-grille



Bij de zescilinder versies van de BMW X5 en X6 kun je als optie de Skoda Enyaq-grille – excuus, de ‘nierengrille met iconic glow-verlichting’ kiezen. Maar misschien vind je de neus zonder die optie ook al indrukwekkend genoeg. Want door een aanpassing van de luchtopeningen en een chroomrand rond de onderste luchtinlaat, ziet de bumper van de X5 er massiever uit dan voorheen.

Bij de vernieuwde BMW X6 geldt dat nog sterker. Als onderdeel van het standaard meegeleverde M Sportpakket, heeft de suv coupé nu een prominent achthoekig zwart vlak onder de grille. Zouden ze bij BMW niet weten dat mondkapjes niet langer verplicht zijn?



Aan de achterkant bestaat de feestverlichting bij de nieuwe BMW X5 uit dubbele L-vormen. Als je de achterlichten in elkaar zou schuiven, vormen ze samen een X. Heel geinig, en best jammer dat de X6 hieraan niet meedoet.



iDrive op de schop



Net als jongere BMW-modellen, krijgen de vernieuwde X5 en X6 BMW’s curved display, waarbij het centrale 14,9-inch scherm optisch één geheel vormt met het instrumentarium. Dat betekent ook dat de ouwe vertrouwde iDrive-bediening plaats heeft moeten maken voor het BMW Operating System 8.’

Verbeterde motoren BMW X5 en X6



Bij de facelift van de X5 en X6 heeft BMW zich niet beperkt tot uiterlijkheden. Ook op motorisch gebied is er het nodige gebeurd. Niet schrikken, want er komen géén viercilinders: de keuze bestaat nog steeds uit zescilinder lijnmotoren en V8’en, allemaal gekoppeld aan een vernieuwde achttraps automaat en xDrive-vierwielaandrijving. Behalve bij de gestekkerde BMW X5, beschikken alle motoren over 48V mild-hybrid-technologie. Die zorgt voor een vermogens- en koppelbonus van 12 pk, respectievelijk 200 Nm.

BMW X5 met stekker krijgt er bijna 100 pk bij



Om op die gestekkerde BMW X5 terug te komen, die heet nu X5 xDrive50e in plaats van xDrive 45e. Je raadt het al, dat is vanwege de extra power. Dan hebben we het niet over een lullig handjevol peekaatjes, maar over 96 paardenkrachten meer dan voorheen. En de koppeltoename bedraagt zelfs 100 Nm! Daarmee komt de nieuwe plug-in hybride op een systeemvermogen van 490 pk en een gecombineerd koppel van 700 Nm. Al dat geweld uit zich onder meer in een honderdsprint van 4,8 seconden.



Daarmee is de plug-in hybrid een stuk krachtiger dan de eveneens opgewaardeerde BMW X5 en X6 xDrive40i met zescilinder motor (380 pk en 520 Nm), ook al heeft die er 47 pk en 70 Nm bij gekregen. De 4,4-liter V8 van de X5 en X6 M60ixdrive overtreft de stekkerhybride met zijn 530 pk en 750 Nm, toch is-ie van 0 naar 100 km/h maar een halve seconde sneller (4,3 s).

Prijzen nieuwe BMW X5 en X6



Kijkend naar de CO2-uitstoot van de plug-in hybride X5 en de X5 M60i xDrive met V8, weten we zeker dat de laatste tienduizenden euro’s duurder zal zijn. Dan moet je wel erg verliefd op de achtcilinder zijn. Temeer omdat de brandstofrekening van de stekker-X5 ook een stuk draaglijker gaat uitvallen. Overigens is de prijs van de nieuwe BMW X5 xDrive50e Launch Edition bepaald op 96.512 euro. De BMW X6 xdrive40i gaat minimaal 117.675 euro kosten. Beide modellen staan vanaf juni 2023 in de showroom en tegen die tijd zullen de prijzen van de overige versies ook bekend zijn.