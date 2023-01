Hoe gordelverwarming voor een grotere actieradius gaat zorgen

ZF, de Duitse fabrikant van versnellingsbakken, heeft een nieuw systeem ontwikkeld waarmee de actieradius van elektrische auto's verbeterd kan worden. Maar hoe krijgt gordelverwarming dat precies voor elkaar?

Het bedrijf uit Friedrichshafen wil de verwarmbare veiligheidsgordels in de nabije toekomst als optie presenteren bij elektrische auto’s. De technologie zorgt vrijwel direct na instappen voor een warmte van tussen de 36 en 40 graden, omtrent de gemiddelde lichaamswarmte dus. In samenwerking met stuur- en stoelverwarming moet het systeem ervoor zorgen dat de verwarming uit kan blijven.



Tot 15 procent meer actieradius

Als de gordel, de stoel en het stuur je zo warm houden dat de cabine verwarmen met warme lucht niet nodig is, kan dat veel energie schelen. Want in elektrische auto's is de elektrische klimaatregeling de grootste aanslag op de batterij, op de elektromotor na. Bij een auto met verbrandingsmotor is dat anders, die doet niet anders dan benzine omzetten in beweging en warmte.

Dus de verwarming vreet kostbare energie die anders gebruikt zou kunnen worden om kilometers mee te rijden. Volgens ZF kan de verwarmbare gordel om deze reden tot wel 15 procent extra actieradius bieden. Een significant getal in een markt waar de actieradius zo belangrijk is.

Even veilig als conventionele gordels

ZF drukt consumenten op het hart dat het systeem niet ten koste gaat van de veiligheid. De verwarmingsgeleiders zijn namelijk verweven in in de gordels. Ook zal het uitrollen van de veiligheidsgordels geen probleem vormen. Zoals je op de foto kunt zien, zijn het maar dunne draadjes.

Als dit goed werkt, zal het wel even wennen zijn om bij het zoeken naar tweedehands auto's op Marktplaats.nl ook de optie 'gordelverwarming' aan te vinken. Stoelverwarming kreeg sowieso al een vinkje. Zeker op koude winterdagen.