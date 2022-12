Zo kun je met de elektrische Abarth 500e wraak nemen op je overlastgevende buren

Heb je geen oog dichtgedaan omdat de buren een onaangekondigd feestje hadden dat tot in de kleine uurtjes duurde? Vergeet dat hazenslaapje midden op de dag en koop meteen een elektrische Abarth 500e! Je wraak zal zoet zijn! Maar let op: het kan averechts werken ...

Op het moment dat je met de elektrische Abarth 500e komt voorrijden, zullen je buren nog opgelucht ademhalen. Nóg een elektrische auto in de straat; wat een rust zal dat geven. Je vertelt ze doodleuk dat je afscheid van je getunede benzineauto hebt genomen, omdat een elektrische auto inderdaad veel stiller is. Omdat je niet in een anonieme suv wil rijden, heb je gekozen voor een echt bommetje op wielen: de elektrische Abarth 500e in de schreeuwerige gifgroene kleur Acid Green. Maar geen paniek, stel je de buren gerust, de Abarth 500e is zo stil als de Big Ben tijdens zijn inmiddels afgeronde renovatieperiode.

Abarth moet brullen

Wat je buren waarschijnlijk niet weten, is dat een Abarth moet brullen, ook al is-ie elektrisch. Dus is de Abarth 500e uitgerust met een sound generator die het gebrul van een Abarth op benzine nabootst. En daarmee kun je vroeg in de ochtend als je naar je werk gaat wraak nemen op de buren die met hun nachtelijke feestje jou uit je slaap hebben gehouden. We hebben de sound generator van de Abarth 500e in levenden lijve gehoord tijdens een event dat Abarth Nederland had georganiseerd en het moet gezegd worden: het gebrul is zo luid dat je buren van schrik rechtop in hun bed zitten als jij bij het krieken van de dag uit de straat wegrijdt. Dat zal ze leren!

Dik sportief wagentje

Het was de eerste keer dat we de Abarth 500e in Nederland uitgebreid konden bekijken (rijden kon nog niet). Visueel gezien stelt de elektrische Abarth niet teleur. Er staat een lekker dik sportief wagentje dat gemeen uit zijn koplampjes kijkt. Aan de achterkant geen gebruikelijke einddempers maar de subtiele diffuser maakt dit gemis een beetje goed. De Abarth 500e is vooralsnog alleen te koop als extra dik aangeklede Scorpionissima, vanaf 44000 euro. Voor dat geld krijg je een extra dik design met 18-inch diamond cut lichtmetalen wielen, titaniumkleurige buitenspiegels, een dakspoiler, extra getint glas achter, full led koplampen en een glazen dak.

Abarth 500e is visueel zonder meer geslaagd

Binnenin de Abarth 500e Scorpionissima vind je sportstoelen met vaste hoofdsteunen en veel alcantara. Dit materiaal vind je op het dik omrande sportstuurtje maar bijvoorbeeld ook op het dashboard. Dat compenseert het snoeiharde kunststof dat Abarth voor de onderste delen en het dashboardkastje gebruikt. Leuk detail is dat je de portieren van binnenuit niet opent met een hendel of greep maar met een drukknop. De armleuningen zijn bekleed met leer met blauw/geel stiksel. De donkere hemelbekleding maakt het sportieve plaatje compleet. Wat visuele aantrekkingskracht is de eerste elektrische Abarth ooit wat ons betreft zonder meer geslaagd.

Wees gewaarschuwd ...

Abarth produceert 1949 exemplaren van de Abarth 500e Scorpionissima. Het productieaantal verwijst naar het jaartal waarin Abarth is opgericht. Wie zijn buren af en toe wil jennen, moet dus niet te lang wachten om er een te kopen. Maar er volgen meer (goedkopere) uitvoeringen van de Abarth 500e die de sound generator ongetwijfeld ook hebben. Je kunt de sound generator overigens ook niet activeren. Dus als jij elke ochtend met brullende 'motor' wegrijdt, weten je buren meteen dat je een hekel aan ze hebt en zullen de nachtelijke feestjes alleen maar toenemen. Je bent dus gewaarschuwd ...