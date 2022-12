Waarom de Volkswagen I.D. Buzz al zijn charme moet inzetten om Nederland te veroveren

De Volkswagen ID. Buzz staat eindelijk bij de Nederlandse dealers. De charmes van het elektrische busje zijn groot, dus houd je portemonnee goed vast. Want zó duur is de Volkswagen ID. Buzz!

Met een goed gevulde orderportefeuille mag de Nederlandse Volkswagen-importeur spreken van een succesvolle introductie van de ID. Buzz. Alleen betreft het merendeel van de bestelde auto’s de ID. Buzz Cargo, de bestelwagenversie. De vraag is hoeveel particulieren zich laten verleiden tot de aanschaf van een ID. Buzz. Tuurlijk, hij maakt veel warme VW-busjesgevoelens los. Tegelijkertijd vereist hij wel een érg goedgevulde portemonnee.

We moeten het toegeven: de introductieversies 1ST en 1ST Max maken van de ID. Buzz een charmante verschijning. Al is en blijft het in essentie … een busje. Jammer genoeg zijn de debutanten ook behoorlijk prijzig. Er komen op termijn iets betaalbaardere uitvoeringsvarianten, maar die worden natuurlijk minder compleet. We verwachten niet dat er een ID. Buzz komt met een kleiner accupakket of een minder krachtige motor. Tot dusver zijn 77 kWh en een elektromotor van 204 pk de standaard. De maximale officiële actieradius bedraagt daarmee 413 kilometer.

Prijzen en uitvoeringen Volkswagen ID. Buzz



De ID. Buzz 1ST staat standaard op 20-inch wielen en is uitgerust met ArtVelours-bekleding, een in wit uitgevoerd multimediasysteem, een armsteun voor de voorstoelen, een verwarmd stuur, deels kunstleren portierbekleding en een in instelbare sfeerverlichting. Het multimediapakket omvat het navigatiesysteem Discover Pro inclusief streaming en internet, een 10-inch touchscreen, draadloze telefoonoplader, spraakbediening en 9 luidsprekers.



Onder de noemer Design-pakket vallen onder meer intelligente led-koplampen met tussenliggende lichtstrip, grootlichtassistentie en aluminium pedalen. Het Open & Close-pakket Plus voorziet onder meer in keyless entry&go, een elektrisch bediende achterklep en twee elektrische schuifdeuren. Consumentenprijs voor al dit moois: 69.990 euro!

Meerprijs duotone lak ID. Buzz



Denk trouwens niet dat je voor die 70 mille de chille groen-witte, oranje-witte of geel-witte ID.Buzz krijgt. Voor die mooie two-tone lak vraagt de dealer 2830 euro extra. Standaardkleur van de Volkswagen ID.Buzz is niet wit, maar zilvergrijs metallic. Sterker nog, voor wit moet je ook bijbetalen: 300 euro om precies te zijn. Hoe dan ook, zonder verdere extra’s, betaal je voor een tweekleurige Volkswagen ID. Buzz in personenuitvoering minimaal 72.820 euro. Poeh.

Wat kost de Volkswagen ID. Buzz 1ST Max?



Voor 74.590 euro heb je de ID. Buzz 1ST Max. Die is dan zeker standaard duotone uitgevoerd? Helaas! Ook de 1ST Max rolt in het zilvergrijs van de productielijn. Wat de ST Max wel standaard heeft boven de gewone 1ST, zijn 21-inch lichtmetalen wielen, een completer multimediapakket, meer actieve veiligheidssystemen én een comfortpakket. Samengevat heb je onder meer elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, een groter aanraakscherm, een 360-gradencamera, een dodehoeksensor, parkeerassistentie met geheugen en een variabel in te delen laadruimte. In de charmante tweekleurige uitvoering kost de Volkswagen ID. Buzz 1ST Max 77.420 euro.

Even duur als elektrische Mercedes EQE



Oef, dat is voor een particulier wel erg veel geld. Natuurlijk krijg je behalve de charmsnte looks ook heel veel ruimte, maar vooralsnog is de Volkswagen ID. Buzz gewoon een vijfzitter. De (verlengde) ID. Buzz met zeven zitplaatsen komt pas in de loop van 2023. In die zin biedt de ID. Buzz op dit moment dus niet meer dan een elektrische Mercedes EQE (245 pk, vanaf 69.002 euro). Qua actieradius trekt de Mercedes EQE-rijder verreweg aan het langste eind. Zijn auto komt 622 kilometer ver op een volle accu (WLTP).

ID. Buzz Cargo bijna 25.000 euro goedkoper



Wie een ID. Buzz met grijs kenteken koopt, de ID. Buzz Cargo, is stukken goedkoper uit: 46.200 euro (excl. btw). Alleen heb je dan een veel simpeler – om niet te zeggen: somberder – interieur en rijd je rond op stalen wielen met wieldoppen en ballonbanden …