Waarom je slim bezig bent als je nu een Saab koopt

Wie nu investeert in een Saab, is slim bezig. Tenminste, volgens de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Hagerty. Dit is waarom.



Toen het merk Saab nog alive & kicking was, beweerden hun marketeers al dat Saab-rijders gemiddeld slimmer waren dan mensen die andere merken reden. Of in elk geval: hoger opgeleid. Of die bewering klopte, laten we graag voor rekening voor allang failliete merk. Maar nu beweert verzekeraar Hagerty iets soortgelijks.



Nu wordt er van alles geroepen, maar Hagerty is niet de eerste de beste. Hagerty is namelijk het bedrijf achter de gezaghebbende Hagerty Bull Market List. Daarop wordt de prijsontwikkeling van klassiekers en youngtimers bijgehouden, onder meer op basis van veilingopbrengsten.



Denk nu niet dat je spekkoper bent met de eerste de beste roestige Saab 9-3 die 4 ton op de teller heeft staan. Volgens Hagerty zijn het vooral de wat zeldzamere Saabs die steeds waardevoller worden. Dan doelen ze niet eens per se op bijzondere versies en uitvoeringen, maar ook relatief gewone Saabs in een uitzonderlijk nette staat en met een lage kilometerstand.



De positieve prijsontwikkeling van Saabs startte volgens Hagerty in 2021. Dat jaar begonnen investeerders Saabs als een gunstig alternatief te zien voor de steeds duurder wordende Duitse premiummodellen uit de jaren 80 en 90. De toenemende belangstelling voor Saabs bereikte in september 2021 een eerste hoogtepunt. Die maand werd bij het Amerikaanse veilinghuis Bring a Trailer een Saab 900 Classic Turbo Aero uit 1990 afgehamerd op 57.750 dollar (54.863 euro).

Saab van een half miljoen



In februari 2022 werd bekend dat een verzamelaar 500.000 Zweedse kronen (ca. 48.000 euro) had betaald voor een Saab 96 V4 uit 1979. Die auto was direct na de aflevering in een schuur geparkeerd, om er de eerste 40 jaar niet meer uit te komen. Met 7 - zeven! - kilometer op de teller was-ie echt zo goed als nieuw.



Twee maanden later ging er in de VS een Saab van de hand voor 59.850 euro. Wederom een 900 Classic Turbo Aero. Maar in augustus 2022 werd het pas echt te gek, toen een Saab 900 Classic Cabriolet een bizarre 150.000 dollar (142.500 euro) opbracht.



Saab-prijzen met 25 procent gestegen



Niet veel later werd in Zweden een maagdelijke donkerrode Saab 99 Turbo 2 uit 1980 aangeboden. Ondanks de vraagprijs van 50.000 euro, was de auto snel weg.



Ook youngtimers hebben onze volle aandacht!



Aanmelden

Mis niks en schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!



Volgens Hagerty lag de gemiddelde waarde van de 10 duurste Saabs die bij Bring a Trailer zijn geveild op 52.365 dollar (49.746 euro). Veel geld? Het is nog altijd veel minder dan de gemiddelde waarde van de 10 duurste door Bring a Trailer geveilde BMW's (457.000 dollar / 434.150 euro). Ook landgenoot Volvo doet het beter dan Saab met een gemiddeld bedrag van (68.530 dollar / 65.104 euro) voor de top 10. Daar staat tegenover dat de gemiddelde waarde van Saabs sinds 2020 met 25 procent is gestegen. En dat is weer ver bovengemiddeld.

Ook moderne Saabs aan opmars bezig



Volgens Hagerty zijn het niet alleen de (neo)klassieke Saabs die aan een opmars bezig zijn. Ook de 9-3 Viggen (1999-2000) en de Saab 9-3 Turbo-X (2008) stijgen snel in waarde. Niet genoemd door Hagerty, maar wel door Duitse experts, is de 225 pk sterke Saab 9000 Aero (1993-1997). Vraag is alleen of je een mooi, roestvrij exemplaar kunt vinden.

Blijven de Saab-prijzen stijgen?



Lukt het maar niet om een mooie Saab 9000 te vinden en kom je evenmin een smetteloze Saab 9-3 Viggen of 9-3 Turbo-X tegen? Dan kun je ook goede zaken doen met een relatief gewone Saab 9-3 of Saab 9-5. Zolang de auto maar origineel is en de kilometerstand laag. Vooral dat laatste is niet vanzelfsprekend, want veel Saab-rijders waren echte kilometervreters. In de Verenigde Staten zijn vooral handgeschakelde 9-3's en 9-5's met weinig ervaring geliefd. Omdat de vraag toeneemt en het aanbod van het relatief kleine merk bescheiden is, is de verwachting dat de prijsstijging van Saabs nog lang niet ten einde is. Dus als we Hagerty moeten geloven, is het nu het moment om je slag te slaan met een tweedehands Saab.