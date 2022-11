Deze Abarth 500e rijdt elektrisch maar maakt toch een bak herrie

Toen ook Abarth aankondigde een elektrisch merk te worden, dachten we even: hoe dan? Want een Abarth hoor je door zijn grommende motorgeluid van ver aankomen terwijl je een elektrische auto vaak pas opmerkt als-ie je bij wijze van spreken omver rijdt. Maar de nieuwe elektrische Abarth 500e bewijst het tegendeel. Gelukkig maar!

De Abarth 500e klinkt dankzij een speciale sound generator net zo legendarisch als eerdere Abarth-modellen, belooft Abarth. De sound generator moet voor een onmiskenbare Abarth-brul zorgen. Gelukkig maar, want een zoemende Abarth? We moeten er eerlijk gezegd niet aan denken. De sound generator is standaard op de extra compleet uitgeruste Abarth 500e Scorpionissima (probeer dat maar eens drie keer achter elkaar te zeggen). Die kost als driedeurs hatchback 44.000 euro. Wie af en toe open wil rijden om extra van het motorgeluid te kunnen genieten, betaalt 3000 euro meer. Dan krijg je de Abarth 500e met vouwdak.

Klinkt als?

Het standaardgeluid van de Abarth 500e is dat van een gitaar. Ja, dat lees je goed, een gitaar. Een tokkelende gitaar boven 20 km/h als we het bijbehorende persbericht moeten geloven. Waarom je dat zou willen, is ons een raadsel, maar het geluid moet een gevoelige snaar raken bij de inzittenden, aldus Abarth (het staat er echt). Wij zouden de Abarth 500e sowieso met de hierboven beschreven sound generator uitrusten en de tokkelende gitaar in zijn koffer opbergen. Op Abarth.nl kun je luisteren naar hoe de Abarth 500e met sound generator klinkt.



Superlatieven



Het persbericht dat Abarth over de nieuwe Abarth 500e de wereld in heeft gestuurd, barst bijna uit zijn voegen van de superlatieven. Het ligt er allemaal wel heel dik bovenop. Alsof Abarth ook wel doorheeft dat elektrificatie een beetje wringt met de racehistorie van het merk en er alles aan doet om anderen te overtuigen dat dit niet zo is. We citeren: "De nieuwe Abarth 500e is de felst reagerende en spannendste Abarth ooit in de stad en de snelste met het meeste rijplezier daarbuiten." En: "De nieuwe Abarth 500e is de felst accelererende en de spannendste Abarth 500 ooit en overtreft zelfs de Abarth 695."

Hongerig naar meer superlatieven van Abarth?

Krachtigste batterij uit de Fiat 500e

We houden het hier iets concreter dan Abarth doet. De nieuwe elektrische Abarth 500e is uitgerust met de krachtigste batterij uit de Fiat 500e. Die heeft een capaciteit van 42 kWh. Het vermogen van de Abarth 500e bedraagt 155 pk, flink meer dan de 118 pk van de Fiat, maar nauwelijks meer dan de 145 pk van het instapmodel op benzine, de Abarth 595. Het koppel is 235 Nm. Vanuit stilstand zit je met de Abarth 500e in zeven seconden op 100 km/h.

Abarth 500e accelereert sneller dan Abarth 695

Volgens Abarth is de Abarth 500e tijdens de tussensprint van 20 naar 40 km/h 50 procent sneller dan de Abarth 695. Van 40 naar 60 km/h is in 1,5 seconden gepiept, een seconde sneller dan zijn benzinebroer. En vanaf 60 km/h zit je met de elektrische Abarth een seconde sneller op 100 km/h dan de 695. Het zijn minimale verschillen, maar toch. Naar de topsnelheid van de Abarth 500e is het nog gissen, en ook naar het gewicht van het wagentje.

Abarth 500e laden

Het opladen van de elektrische Abarth 500e met 11 kW-boordlader gaat niet zo snel als zijn tussensprintjes, maar het is allesbehalve behelpen. De Abarth 500e is uitgerust met een 85 kW-snellader. Hiermee is binnen vijf minuten zo'n 40 kilometer bij te laden. Met snelladen is de batterij van de Abarth 500e in slechts 35 minuten opgeladen tot 80 procent van de maximumcapaciteit.



Stroomstoot voor Abarth-logo

De nieuwe Abarth 500e is vooralsnog alleen leverbaar als gelimiteerde Abarth 500e Scorpionissima. Hiervan worden wereldwijd 1949 exemplaren gebouwd. Dat getal verwijst naar het jaartal waarin Abarth is opgericht. Wie goed kijkt, ziet het vernieuwde logo van Abarth op de auto. De schorpioen heeft een stroomstoot gekregen en is voortaan 'geëlektrificeerd'. Het beestje markeert het nieuwe tijdperk van Abarth. De prijzen van de overige uitvoeringen maakt Abarth nog bekend.