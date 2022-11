Citroën e-C4 X (2023) prijs: dit bedrag moet je meenemen voor zo'n elektrische mengelmoes

Citroën heeft de prijs van de nieuwe Citroën e-C4 X bekendgemaakt. De elektrische sedan (dit leggen we verderop uit) is er vanaf 40.840 euro.

Och, wat was het leven vroeger simpel. De Citroën AX was een stadsauto. De Citroën BX een hatchback. En de Citroën C5 Break een stationwagen. De nieuwe Citroën e-C4 X daarentegen heeft het elegante silhouet van een fastback, de uitstraling van een suv (hier ben je ons al kwijt) én de tijdloze verfijning en ruimtelijkheid van een vierdeurs sedan, aldus Citroën. Tegelijkertijd zegt het Franse merk back to basic te willen, iets wat we vernemen tijdens een event ter ere van het nationale publieksdebuut van de Citroën e-C4 X. Schiet ons maar lek.

Citroën e-C4: 3 uitvoeringen

Als we de Citroën e-C4 X nader bekijken, zien we toch echt vooral een vierdeurs sedan. Toegegeven: hij staat wat hoger op zijn wielen, maar we menen ons te herinneren dat de eerste generatie C5 dit ook wel een beetje had. Die kon je zelfs hoger of lager boven de weg plaatsen.

Citroën positioneert de Citroën e-C4 X tussen de C4 en de C5/C5 X. Gelukkig is het aantal uitvoeringen een stuk gemakkelijker te verteren. Dit zijn er namelijk drie:

Citroën e-C4 X Feel - vanaf 40.840 euro

Citroën e-C4 X Feel Pack - vanaf 41.600 euro

Citroën e-C4 X Shine - vanaf 44.690 euro

360 kilometer actieradius voor Citroën e-C4 X

Nu heb je meteen alle prijzen van de Citroën e-C4 X te pakken, want er is maar één aandrijflijn. Volledig elektrisch en met een vermogen van 136 pk. De Citroën e-C4 X actieradius bedraagt 360 kilometer (WLTP). Standaard zijn onder meer: een digitaal instrumentarium, 18-inch lichtmetalen velgen, automatische airco en volgens Citroën uitgebreid infotainment met 10-inch touchscreen en Apple Carplay. Het weggedrag belooft 'zeer comfortabel' te worden dankzij de standaard progressive hydraulic cushions.

Als een vliegend tapijt

Wie voor de Citroën e-C4 X Feel Pack kiest, krijgt verder een achteruitrijcamera en Advanced Comfort Seats. Nog meer comfort dus waarmee Citroën inderdaad lijkt terug te gaan naar de tijd toen Citroën-modellen als het ware over de weg zweefden. Back to basic zogezegd. Tijdens het event gebruikt een productmanager zelfs de metafoor 'vliegend tapijt'. Onze verwachtingen zijn dan ook hoog. We zullen nog even moeten wachten, want de Citroën e-C4 X komt pas in de lente van 2023 op de markt. Een tamelijk compacte sedan van Franse origine; we zijn benieuwd naar de verkopen ...