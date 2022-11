Hyundai Ioniq 6 prijzen: groot bedrag voor een grote actieradius

De eerste prijzen van de Hyundai Ioniq 6 zijn even schrikken. Voor de Ioniq 6 First Edition betaal je minimaal 62.895 euro. Goedkopere uitvoeringen van de elektrische Hyundai volgen later.

Nederland krijgt 250 exemplaren van de Ioniq 6 First Edition. Dat is een luxe uitgevoerde versie met 20-inch wielen en twee elektromotoren (325 pk en 605 Nm). Hyundai communiceert een rijbereik van 519 kilometer. Er zijn vier kleuren om uit te kiezen en voor een blauwe, witte of grijze betaal je 62.895 euro. Voor de chique kleur Gravity Gold Matte moet je 63.095 euro aftikken.

Een Ioniq 6 First Edition private leasen kost 869 euro per maand, op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Een contract voor 48 maanden met evenveel kilometers kost 949 euro per maand.

Ioniq 6 met 614 kilometer actieradius komt later

Doordat de Ioniq 6 First Edition op zulke grote wielen staat en twee elektromotoren heeft, is het niet het absolutie toppunt van zuinigheid. De zuinigste versie komt tot wel 614 kilometer op een acculading stroom. Dan hebben we het over een Ioniq 6 met 18-inch wielen en één elektromotor die nog in pijplijn zit. Beide versies hebben een batterij van 77,4 kWh. De voordeligste uitvoering wordt vermoedelijk de versie met een kleine batterij van 53 kWh met één elektromotor achterin.

Hyundai Ioniq 6 First Edition heeft deze opties

De standaarduitrusting is omvangrijk, met de volgende uitschieters. De Hyundai Ioniq 6 First Edition heeft een glazen schuifdak, stoelverwarming voor en achter, een head-up display en een 360-gradencamera. Een warmtepomp verwarmt de batterij of de cabine en camera’s in de (conventionele) buitenspiegels filmen je dode hoek als je een knipperlicht gebruikt.

Je kijkt naar twee beeldschermen van 12,3 inch, luistert naar een Bose-audiosysteem met 7 luidsprekers en regelt de mate van regeneratie met flippers achter het stuur.

Géén digitale buitenspiegels voor Hyundai Ioniq 6 First Edition

Bij de First Edition-uitvoering ontbreken trouwens de futuristische digitale buitenspiegels die je op de foto's ziet, en dat is een beetje raar. De eerste 250 exemplaren zijn rijdende visitekaartjes voor het nieuwe model en dan is het vreemd als die uitvoering niet over de allernieuwste techniek beschikt. Al is het voor de kopers misschien we zo fijn, want niets kijkt beter dan echte spiegels.