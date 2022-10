Waarom de Skoda Scala ineens 1900 euro goedkoper is

De Skoda Scala is niet de kleinste of goedkoopste Skoda, maar het is wel het ultieme no-nonsensemodel van het merk. Eenvoudig design, maar veel ruimte en een fatsoenlijk comfort. En per direct verkrijgbaar vanaf een duidelijk verlaagde instapprijs.



Sinds begin 2022 vormde de 110 pk sterke Skoda Scala 1.0 TSI Ambition de basis van de Scala-prijslijst. Die versie bestaat nog steeds en biedt voor 25.690 euro een nette uitrusting, met onder meer een handgeschakelde zesversnellingsbak, 16-inch lichtmetalen wielen, cruisecontrol, bluetoooth-telefoonvoorbereiding, airconditioning, elektrisch bediende zijruiten in de voorportieren en een Radio Swing met 6,5-inch touchscreen en smartphone-integratie.

Skoda Scala Active levert 15 pk in



Nu het economisch allemaal wat minder florissant gaat, zag de Skoda-importeur wel markt voor een terugkeer van de Skoda Scala Active, tot begin dit jaar de uitvoering ónder de Ambition. De Skoda Scala Active heeft dezelfde 1,0-liter driecilinder motor als de Scala Ambition, maar dan met 95 in plaats van 110 pk. Behalve 15 pk, levert de Scala Active ook één versnelling in, wat wil zeggen dat hij een manuele vijfbak heeft.



Met zijn vermogen van 95 pk sprint de Skoda Scala Active in 10,9 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt-ie een topsnelheid van 194 km/h. De 110 pk sterke Skoda Scala komt tot een honderdsprint van 10 tellen preciess en kan op de autobahn met de grote jongens meedoen (top 203 km/h).



Waarop is bezuinigd bij de Skoda Scala Active?



Net als de Scala Ambition, staat de Skoda Scala Active op 16-inch wielen. Alleen moet de Active het doen met stalen exemplaren, afgedekt door kunststof wieldoppen. Gelukkig is er wel een airconditioning aan boord. Daarnaast beschikt de Skoda Scala Active over dezelfde DAB+-radio als de Scala Ambition, heeft-ie elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, een leren stuur plus pookknop, en smartphone-integratie.



Alles bij elkaar kost de Skoda Scala 23.790 euro, waarmee hij 1900 euro goedkoper is dan de Ambition. Klinkt niet verkeerd, toch? Alleen dien je wel zelf de ramen open en dicht te slingeren en moet je het eveneens zonder cruisecontrol doen. Elektrisch bediende zijruiten en cruisecontrol zijn ook niet als optie verkrijgbaar op de Skoda Scala Active. Op ruimtegebied doe je geen concessies met de goedkoopste Skoda Scala. Ook de basisversie biedt opvallend veel bewegingsvrijheid op de achterbank, en in de kofferbak kun je 467 tot 1410 liter aan spullen kwijt. Dat is bovengemiddeld in deze (prijs)klasse.



De standaardkleuren zijn Energy Blue en Candy White, tegen een meerprijs van 390 euro kun je de Skoda Scala Active ook met metallic lak bestellen.