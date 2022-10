Spectre is een James-Bond-film, én de nieuwe elektrische Rolls-Royce. Maar als James Bond net zo zwaar was als de Rolls-Royce Spectre, was de geheim agent een gemakkelijke prooi geworden voor zijn vijanden ...



Toen Rolls-Royce de Spectre aankondigde, wisten we alleen nog dit: er komt een elektrische Rolls, hij gaat Spectre heten, en hij is de meest aerodynamische 'Roller' ooit, met een cW-waarde van 0,25. We vergeleken hem met de Mercedes EQS, die een cW-waarde heeft van 0,20.



Inmiddels weten we veel meer details. Zo is de actieradius van de elektrische Spectre 520 kilometer. Helaas heeft Rolls-Royce niet gemeld hoe lang het duurt voordat het batterijpakket weer is opgeladen. Hoe groot het batterijpakket is, behoort ook nog tot de geheimen van het Britse Soestdijk ...



Dit weten we over de Rolls-Royce Spectre

Wat weten we wel? Ook al heel wat interessante zaken. Bijvoorbeeld dat de Spectre liefst 2975 kilo weegt! Dat is grotendeels te wijten aan het accupakket van 700 kilo. Ook het vermogen en koppel zijn bekend: 585 pk (430 kW) en 900 Nm. Dat moet voldoende zijn om een auto van 3 ton toch aan sportieve prestaties te helpen. En dan nog even de afmetingen. De Spectre is 5,45 meter lang, meer dan twee meter breed en de wielbasis bedraagt 3,20 meter.



Uiterlijk

Als je de 'grille' van de Spectre nogal, eh, ruim bemeten vindt, dan kan dat kloppen. De Spectre heeft de breedste grille die de Britten ooit toepasten. Zoals ook de wielen van de coupé met hun formaat van 23 inch niet heel bescheiden zijn. In het interieur vallen de 5876 sterren direct op - typisch gevalletje tussen kunst en duurbetaalde edelkitsch.



Het onderstel van de Spectre is identiek aan dat van de Cullinan en Phantom. Het bestaat dus al vele jaren. Waarom heeft Rolls-Royce dan niet eerder een elektrische auto op de markt gebracht!? "Omdat we veel te laat waren", zou het eerlijke antwoord zijn. Maar Rolls-Royce verwoordt het koninklijker: "Hoewel de Architecture of Luxury al veel eerder geschikt was voor een elektrische aandrijflijn, heeft het tot vandaag geduurd voordat elektrische aandrijving voldoende geavanceerd was om aan de standaard van Rolls-Royce te voldoen."



Rolls-Royce Spectre prijs

Het duurt nog minstens een jaar voordat de eerste elektrische Rolls-Royce wordt geleverd: pas in het vierde kwartaal van 2023 krijgen de eerste klanten hun auto. Ze krijgen van Rolls-Royce vast een indicatie hoeveel geld ze opzij moeten leggen, want de prijs ligt tussen die van de Cullinan (vanaf 432.485 euro) en de Phantom (557.980 euro) in. Dan kunnen we dus uitgaan van een bedrag rond de 500.000 euro. Dat lijkt veel, maar Cristiano Ronaldo hoeft met zijn jaarsalaris van 26,7 miljoen euro maar een weekje te werken om er een te kunnen betalen.



Rolls-Royce laat het op stekkergebied niet bij de Spectre, het kondigt aan dat alle modellen in 2030 elektrisch zijn.