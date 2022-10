Mobilize Duo: deze elektrische tweezitter van Renault wil je, maar is niet te koop

Begin 2021 was daar opeens Mobilize. Een ideetje van de Renault-groep. Mobilize richt zich op consumenten die gebruik willen maken van duurzamere, gedeelde vormen van mobiliteit, aldus de aankondiging. Mooie maar abstracte woorden. Nu onthult het mobiliteitsmerk van de Renault-groep concrete diensten én producten, waaronder een tweezits elektrisch wagentje dat je ongetwijfeld heel bekend voorkomt, de Mobilize Duo.

De Mobilize Duo is zo'n nieuw product en staat op het platform van de eveneens elektrische Renault Twizy, hetzij verlengd. Dit wordt tijdens de exclusieve preview in Parijs waarvoor we zijn uitgenodigd gek genoeg niet met zoveel woorden gezegd, maar een medewerker liet doorschemeren dat dit wel het geval is. Logisch ook, de Duo en Twizy lijken als twee druppels water op elkaar en je zou wel gek zijn om niet gebruik te maken van hetzelfde platform. Het grote verschil is dat de Mobilize Duo niet te koop is. Althans, niet voor particulieren.

Rock Steady Crew

De Mobilize Duo is volgens ons de eerste auto die uitgerust is met een gettoblaster. Je weet misschien wel, die grote radiocassetterecorders met flinke luidsprekers die je in de jaren 80 op je linker- of rechterschouder meesjouwde zodra je de deur uitging. Niet je tante of oom natuurlijk, maar vooral rappers in videoclips zoals de Rock Steady Crew. En een echte gettoblaster is het eigenlijk niet, maar het design van het feloranje rechthoekige dashboard van de Duo (met plek voor je smartphone) is er wel op geïnspireerd, aldus Mobilize. Lekker gemakkelijk schoon te maken ook: doekje erover en klaar.

Ideale stadsauto

De Duo (al eerder als concept EZ-1 voorgesteld) zul je in de toekomst vooral tegenkomen als deelauto. Net als in de Twizy zit de passagier enigszins wijdbeens achter de bestuurder. Vanwege zijn kleine voetafdruk, schone aandrijving en heel compacte afmetingen (lengte: 2 meter 43) is het de ideale stadsauto, zegt Mobilize. Er komt ook een bedrijfswagenversie met een laadvolume van bijna 700 liter. Dan kunnen grotere bestelbussen op diesel die volgens een woordvoerder ter plekke toch vaak half beladen in de stad rondrijden, het veld ruimen.

Mobilize Duo: twee versies

De Mobilize Duo wordt leverbaar in twee versies: met een topsnelheid van 45 km/uur of 80 km/uur. Voor de eerste heb je geen rijbewijs nodig. De elektromotor ligt achterin en drijft de achterwieltjes aan. De actieradius bedraagt 140 kilometer, al houdt Mobilize in afwachting van de officiële WLTP-cijfers nog een slag om de arm. Mobilize zegt dat de Duo voor 50% uit gerecyclede materialen bestaat en voor 95% recyclebaar is. Vanaf eind 2023 wordt hij aangeboden aan onder andere aanbieders van deelauto’s.

Op de hoogte blijven van het nieuws van Renault?

Aanmelden

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Mobilize Solo: geschikt voor één persoon

Voor de naam Duo krijgt Mobilize niet de originaliteitsprijs, gezien het feit dat het karretje een tweezitter is. Mag jij drie keer raden hoe het volgende nieuwe product van Mobilize heet, een voertuig dat geschikt is voor één persoon. Juist, de Solo. Nu maar hopen dat Mobilize niet met een driepersoonsvoertuig komt, want wie wil er nu in een Trio rondrijden? De Solo is slechts 1 meter 37 lang en daardoor uiterst geschikt voor stedelijke mobiliteit, want je piept overal tussendoor.

Drie wielen

De Solo is uitgerust met drie wielen. De twee exemplaren aan de voorkant zijn voor de aandrijving. Het wiel achter is bedoeld om mee te sturen. Dat doe je niet met een rond stuurwiel maar met een stuurtje dat doet denken aan dat van een racefiets. De Solo rijdt maximaal 25 km/uur, uiteraard elektrisch. Nauwelijks genoeg om de bocht uit te vliegen, maar mocht dat toch gebeuren, dan is een airbag aanwezig om de klap op te vangen, een groot voordeel in vergelijking tot bijvoorbeeld een elektrische step, zegt Mobilize.

Brede lichaamsbouw

Een bestuurdersstoel zoals een auto die heeft, kent de Solo niet. Je leunt een beetje achterover, tegen een kussen, zoals je ook wel eens in het openbaar vervoer tegenkomt. Let wel: de Solo is slechts 0,90 centimeter breed. Heb je de brede lichaamsbouw van operazanger Luciano Pavarotti, dan nog kom je prima vooruit maar het ziet er wel een beetje gek uit. In tegenstelling tot de Duo is de Solo vooralsnog een concept.

200 snellaadstations in Europa

Ander nieuws van Mobilize is er in de vorm van Mobilize Fast Charge, een beoogd netwerk van 200 snellaadstations langs Europese snelwegen dat medio 2024 voltooid moet zijn. Vooralsnog niet in Nederland overigens, maar wel in Duitsland en Frankrijk. Bij ons is de infrastructuur al aardig op orde, aldus een woordvoerder. De laadstations zijn 24/7 geopend en toegankelijk voor alle elektrische rijders, ongeacht het merk van hun auto. Elk station – gekoppeld aan een Renault-dealer die op zich minder dan vijf minuten rijafstand van de snelweg bevindt – telt zes ultrasnelle laadpunten tot 400 kW.

Speciale ontspanningszone

Tijdens het laden is er toegang tot een speciale ontspanningszone waar je een kop koffie kunt nuttigen, je laptop kunt opladen, kan werken en een videogame kan spelen. Een woordvoerder vertelde ons dat de ruimte zo ontspannend is en aangenaam dat het laden van je auto eerder bijzaak wordt, maar dat gaat ons wat te ver. We zijn heus fan van een halfvol in plaats van een halfleeg glas, maar je gaat er in de eerste plaats natuurlijk heen om je auto op te laden en niet om te ontspannen.

Herpositionering Renault-groep

Het bovenstaande nieuws maakt deel uit van de herpositionering waarmee de Renault-groep momenteel bezig is. Dacia heeft een nieuwe merkidentiteit met bijbehorend opgefrist logo gekregen, en ook het beroemde wybertje van Renault kreeg een visuele update. We waren niet alleen voor Mobilize in Parijs, maar ook voor nieuwe Renault-producten waaronder de comeback van een historisch model. Houd onze site dus in de gaten, er is more to come!