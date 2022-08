De nieuwe Lamborghini Urus Performante is een Urus CSL of Urus GT3 RS

Zoals de Porsche 911 GT3 RS staat tot de 'gewone' GT3, zo staat de Lamborghini Urus Performante tot de 'reguliere' Urus. Hij is sterker, lichter en sneller. Denk alleen niet dat je hier met een messcherpe lichtgewicht te maken hebt. Zou je de Urus Performante op een weegschaal zetten, dan ploft die finaal uit elkaar van de 2150 kg die erop rust.

De tijd vliegt, zeker in een 650 pk sterke super-suv. Want de Lamborghini Urus is alweer vier jaar op de markt. Hij is verwant aan de Audi Q8, Bentley Bentayga en Porsche Cayenne. Zijn 4,0-liter V8 met twee turbo's komt gewoon uit de rekken van de Volkswagen Groep. In de nieuwe Lamborghini Urus Performante produceert de krachtbron 666 pk (plus 16 pk) en 850 Nm koppel (ongewijzigd).

Lamborghini Urus Performante kan 1 km/h harder

Krijg je alleen die 16 pk als je de meerprijs voor een Urus Performante betaalt? Nee, de kersverse Lambo-suv is 47 kilo lichter, 0,3 seconden sneller naar 100 km/h (nu 3,3 seconden) en kan een pieterpeuterige 1 km/h harder (nu 306 km/h). De gewichtsbesparing komt vooral op het conto van koolstofvezel plaatwerk en het titanium uitlaatsysteem van Akrapovic.

Meer downforce door aangepast spoilerwerk

Verder zegt Lamborghini dat de uiterlijke wijzigingen aan de Urus Performante zo'n 30 procent meer downforce opleveren. Het rijgedrag van de zwaargewicht zou bovendien scherper zijn geworden, zowel door de 2 centimeter lagere rijhoogte en de aangepaste stuurinrichting met sneller reagerende achterwielbesturing. Wat de Urus Performante gaat kosten, is nog niet bekend, maar het zal in ieder geval meer zijn dan de 313.000 euro die Lamborghini voor de Urus vraagt.